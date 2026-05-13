“제일쉽단’이 뭔데?” CJ제일제당 건강식단 20일만에 5000만뷰

CJ제일제당의 건강 식단 캠페인 ‘제일쉽단’이 공개 20일 만에 누적 조회수 5000만회를 돌파했다.

13일 CJ제일제당에 따르면 제일쉽단은 지난 4월 10일 유튜브와 인스타그램에 공개된 디지털 마케팅 캠페인이다. 건강 정보는 많지만 식단 관리가 어려운 소비자에게 간편하게 건강 식단을 제안하는 내용을 담고 있다. 헬스&웰니스 트렌드에 맞춰 ‘제일 쉬운 건강 식단 솔루션’을 전면에 내세웠다.

캠페인에는 ‘햇반 잡곡밥’, ‘비비고 생선구이’, ‘The더건강한 닭가슴살’, ‘밸런스밀’ 등 CJ제일제당의 건강 관련 제품들을 함께 담겼다. 특정 브랜드나 단일 제품을 중심으로 한 기존 디지털 광고와 달리 건강하게 한 끼를 해결 수 있는 여러 제품을 묶어 소개한 점이 특징이다.

캠페인 영상은 일상 속 식단 관리 상황을 짧은 에피소드로 구성했다. 잘못된 건강 정보에 흔들리거나 무엇을 먹어야 할지 고민하는 장면으로 소비자 공감을 유도했다. 신선한 재미도 더했다. 근육질 캥거루 캐릭터 ‘미스터 캥’이 태권도 도복을 입고 벽을 부수며 등장해 잘못된 정보를 바로잡고 상황에 맞는 식단을 제안하는 것이 대표적이다. 배우 신혜선이 주인공으로 출연해 캠페인의 몰입도를 높였다.

소비자들은 “최근 건강에 관한 ‘카더라’ 정보가 너무 많아 뭘 믿어야 할지 모르겠던 상황들이 그대로 담겨 있어 공감됐다”, “캥거루 주머니 속에서 제품이 나오는 장면이 너무 재밌고 참신하다”는 등 긍정적인 반응을 이어가고 있다.

제일쉽단은 자사 디지털 마케팅 캠페인 중 가장 빠른 속도로 조회수를 늘리고 있다. 지난해 3개월 만에 누적 1억 조회수를 기록한 ‘백설 1분링 육수커플’보다 확산 속도가 빠르다.

영상이 화제를 모으면서 상품 매출도 늘고 있다. 제일쉽단 제품군의 전체 합산 기준 매출 성장률이 전년 대비 두 자릿수를 기록하는 등 올들어 누적 700억원을 달성했다. 지난해 말 출시한 ‘비비고 연어 스테이크’는 캠페인 효과로 출시 5개월이 되기 전 누적 판매량 70만개를 넘겼다.

CJ제일제당 관계자는 “제일쉽단은 헬스&웰니스가 소비자의 일상에 자리 잡을 수 있도록 기획한 캠페인”이라며 “관련 제품 라인업을 확대하고 건강한 집밥 문화를 널리 알리겠다”고 말했다.

CJ제일제당은 지난해 ‘습김치’, ‘1분링 육수커플’, ‘10분쿡 전자레인저’ 등 디지털 캠페인을 선보였다. 올해는 제일쉽단을 시작으로 소비자 공감형 디지털 마케팅을 확대한다는 계획이다.