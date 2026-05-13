오늘의 부고-김의태 전 파이낸셜뉴스 편집국장 자녀상 외

■김아림씨(하피스트) 별세, 김의태 전 파이낸셜뉴스 편집국장 자녀상=12일 삼성서울병원. 발인 15일 (02)3410-3151
■김순덕씨 별세, 윤재홍 전 뉴스통신진흥회 이사(전 KBS 제주방송총국장) 배우자상, 윤형배 기아자동차 과장·형일씨(개인사업) 모친상=12일 신촌세브란스병원. 발인 15일 (02)2227-7500
■서대옥씨 별세, 배현숙 광주시의회 의정담당관 시모상=13일 새고창장례식장. 발인 15일 (063)563-1001
■박선원씨 별세, 상우 승영중학교 교사·상영 조선일보 AD본부 차장대우 부친상=12일 안양샘병원. 발인 14일 (031)467-9700
■김희덕씨 별세, 장정아씨(약사)·근호 서울 미래이비인후과의원 원장·진아씨 모친상, 강성은씨(개인사업)·박현규 넥스트베이 대표 장모상=12일 삼성서울병원. 발인 14일 (02)3410-3151
■이기화씨 별세, 윤지영·경영씨 모친상, 송철호 주간한국 산업부 부장 외조모상=12일 원광대 산본병원. 발인 14일 (031)395-4438