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본문 요약

그룹 방탄소년단 멤버 정국을 비롯한 국내 유명인·재력가들의 개인 정보를 도용해 390억원을 빼돌린 해킹 조직의 중국인 총책이 13일 한국으로 송환됐다.

법무부와 경찰청은 13일 국내 다수 웹사이트를 해킹해 얻은 금융·인증 정보로 390억원을 가로챈 해킹조직의 총책인 중국 국적 A씨를 태국 방콕에서 한국으로 송환했다고 밝혔다.

경찰 등에 따르면 A씨는 태국 등 해외에서 범죄단체를 조직해 2023년 8월부터 지난해 4월까지 알뜰폰 사업자 등 홈페이지를 해킹했다.

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BTS 정국과 대기업 회장도 당한 해킹…송환된 중국 조직 총책에 경찰 “구속영장 신청”

입력 2026.05.13 15:07

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 로고. 경향신문DB

경찰 로고. 경향신문DB

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국을 비롯한 국내 유명인·재력가들의 개인 정보를 도용해 390억원을 빼돌린 해킹 조직의 중국인 총책이 13일 한국으로 송환됐다. 경찰은 구속영장을 신청할 방침이다.

법무부와 경찰청은 13일 국내 다수 웹사이트를 해킹해 얻은 금융·인증 정보로 390억원을 가로챈 해킹조직의 총책인 중국 국적 A씨(40)를 태국 방콕에서 한국으로 송환했다고 밝혔다.

경찰 등에 따르면 A씨는 태국 등 해외에서 범죄단체를 조직해 2023년 8월부터 지난해 4월까지 알뜰폰 사업자 등 홈페이지를 해킹했다. 이를 통해 불법 수집한 공인인증서와 아이핀 등 개인정보를 활용해 피해자들의 금융·가상자산 계좌에서 무단으로 거액의 예금을 인출한 것으로 조사됐다.

A씨 일당은 감옥이나 군대에 있는 이들을 주요 범죄 대상으로 삼았다. 이들이 계좌 잔고를 들춰본 범죄 피해자는 258명에 달한다.

법무부는 “확인된 피해자엔 유명 연예인과 대기업 회장, 벤처기업 대표 등이 있다”고 했다. BTS 멤버 정국은 증권 계좌 명의를 도용당해 84억원 상당의 하이브 주식을 탈취당했지만, 즉시 지급 정지 조치를 해 금전적 피해를 보지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨에 대해 조사와 압수물 분석을 거쳐 구속영장을 신청할 계획이라고 밝혔다. 경찰은 “사회적 파급력이 큰 사건인 만큼 엄정하게 수사하겠다”고 말했다.

앞서 법무부와 경찰청은 지난해 5월 태국 현지에서 검거한 A씨의 공범인 중국 국적 B씨를 같은해 8월 한국으로 송환했다. 법무부는 B씨와 함께 체포된 A씨에 대해 긴급인도구속을 청구했고, 이후 태국 내 범죄 인도 재판 절차를 거쳐 태국 당국 승인을 받아 이날 A씨를 송환하게 됐다.

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