면역 조절하는 ‘이곳’ 잘라내면··· 뼈 부러질 위험도 높아진다









면역 조절과 감염 방어 등에 관련된 장기인 비장을 암이나 외상 등의 이유로 잘라내는 비장절제술을 받은 환자는 골절 위험이 높아지므로 주의가 필요하다는 연구 결과가 나왔다.

고려대학교 구로병원 정형외과 강성현·조재우 교수, 응급중환자외상외과 최낙준 교수, 가정의학과 남가은 교수, 숭실대 정보통계보험수리학과 한경도 교수 연구팀은 비장절제술이 장기적인 골절 위험 증가와 관련이 있음을 규명한 연구를 ‘국제 골다공증 저널(Osteoporosis International)’에 발표했다고 13일 밝혔다. 연구진은 2012년 국가건강검진을 받은 40세 이상 성인 중 비장절제술을 받은 환자군 769명과 받지 않은 대조군을 10여년간 추적 관찰하며 새롭게 발생한 골절 위험을 분석했다.

비장은 인체에서 가장 큰 림프기관으로, 체내로 들어온 세균이나 항원 등을 걸러내고 노화된 적혈구를 제거하는 등 면역 조절에 중요한 역할을 한다. 최근 면역계가 뼈의 대사 과정과 밀접하게 연결되어 있다는 관점에서 비장 기능이 소실되면 뼈의 재형성 및 골질에 영향을 줄 수 있다는 연구가 속속 나오고 있다. 이에 연구진은 암이나 자가면역질환, 외상 등의 이유로 비장의 일부 또는 전부를 제거한 비장절제술 환자의 장기적인 골절 발생 가능성을 살펴봤다.

분석 결과, 비장절제술을 받은 환자는 그렇지 않은 사람에 비해 전체 골절 위험이 1.61배, 고관절 골절 위험은 2.57배 높았다. 특히 비장절제술을 받은 원인이 외상인 환자는 전체 골절 위험이 2.96배, 척추 골절 위험은 3.27배, 고관절 골절 위험은 7.86배까지 치솟는 것으로 나타났다. 연구진은 외상성 비장절제술 환자는 암이나 기타 질환이 원인인 환자에 비해 상대적으로 젊고 기저질환이 적을 가능성이 높아 비장 기능의 급격한 소실이 더 큰 영향을 미쳐 뼈가 급격하게 취약해질 수 있다고 설명했다. 그밖에도 남성이거나 음주 습관이 있는 환자는 비장절제술을 받은 뒤 척추 골절 위험이 더 높아지는 것으로 나타났다.

강성현 교수는 “이번 연구는 비장절제술이 감염 위험 증가에 그치지 않고, 장기적으로 골 건강에도 영향을 줄 수 있음을 대규모 전국 코호트에서 확인했다는 점에서 의미가 있다”며 “특히 외상으로 비장절제술을 받은 환자에서는 향후 골절 위험 증가 가능성을 고려해 골밀도 평가와 예방 전략을 적극적으로 검토할 필요가 있다”고 말했다.