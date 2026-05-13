‘특대과·로얄대과’ 대체 무슨 기준?···똑같이 ‘대과’ 표기된 사과, 실제 무게 1.7배 차

온라인 과일세트 상당수 객관적 기준 없어 19% ‘대과’ 써놓고 구체적 크기·중량 미기재 ‘고당도’ 표기에도 실제 Brix 정보 없어 사과 무게 216g부터 377g까지 들쭉날쭉

온라인 쇼핑몰의 과일 선물세트 상당수가 크기·당도·품질 등에 대한 객관적 기준 없이 판매되는 것으로 확인됐다. 특히 같은 ‘대과’로 표시된 사과의 실제 무게가 최대 1.7배 차이 났다.

한국소비자원은 네이버, 쿠팡, G마켓, 11번가 등 온라인 쇼핑몰 4개사에서 판매 중인 사과·배·한라봉 5㎏ 선물세트 240개 상품의 정보 표시 실태를 조사한 결과를 13일 발표했다.

1372소비자상담센터에 접수된 온라인 구매 과일과 관련한 상담 건수는 2023년 846건에서 지난해 2287건으로 급증했다. 최근 3년간 접수된 상담 4556건 가운데 절반이 넘는 51.4%(2342건)는 품질 관련 문제였다. 과일에 멍이 들어있거나 곰팡이가 핀 과일이 배송되는 등 상품 품질 및 신선도에 하자가 있거나 섭취 후 소비자가 기대했던 맛과 다른 상품이 대부분이었다.

실제 온라온몰 4개사에서 판매하는 과일 선물 세트 240개 상품 중 19.2%(46개)는 낱개 과일 크기를 ‘특대과’ ‘중대과’ 등 표현했지만 크기나 중량을 구체적으로 표시하지는 않았다. 또 45%(108개)는 ‘고당도’ ‘당도 선별’ 등으로 광고했지만 실제 선별 기준이 되는 당도 수치(Brix)는 안내하지 않았다.

일부 상품은 농산물 표준규격에서 구분하는 품질 등급인 ‘특’ ‘상’과 유사한 ‘특상품’ ‘최상품’ 등의 표현을 사용했으나 구체적인 등급은 제시하지 않았다. 원산지 역시 ‘국내산’만 표시하고 지역명 언급 없이 ‘유명산지’라는 모호한 표현을 사용한 경우도 있었다.

소비자원이 ‘대과’라고 표시된 사과 세트 4개를 직접 구매해 조사한 결과 낱개 사과 무게가 최소 216ｇ에서 최대 377ｇ까지 차이가 났다. 같은 ‘대과’ 상품임에도 약 1.7매(74.5%) 차이가 난 셈이다. 동일 세트 안에서도 사과 간 중량 차이는 최대 58g에 달해 균질성에도 문제가 있었다.

가격 차이도 컸다. 5㎏ 기준 과일 세트의 가격은 사과의 경우 최저 3만4870원에서 최고 13만7200원으로 약 3.9배 차이가 났다. 배는 최대 4.7배, 한라봉은 최대 4.1배 차이를 보였다.

소비자원 관계자는 “온라인 판매 과일은 직접 확인이 어려운 만큼 판매 페이지의 중량, 당도, 품질 등급 표시를 꼼꼼히 살펴야 한다”면서 “사업자에게 소비자 구매 판단의 근거가 되는 정보를 객관적이고 구체적으로 제공하도록 개선을 요청할 계획”이라고 말했다.