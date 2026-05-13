40살 ‘신라면’ 새 역사 썼다…누적 매출 20조·425억개 판매

농심 ‘신라면’이 올해 출시 40주년을 맞아 누적 판매량 425억개를 넘어서고, 지난해 말까지 20조원이 넘는 매출액을 기록했다. 구불구불한 면발을 펼치면 지구와 달을 약 2200번, 지구와 태양을 약 6번 왕복할 수 있는 길이다.

조용철 농심 대표이사는 13일 서울 소공동 롯데호텔에서 기자간담회를 열고 “신라면 누적 매출 20조원은 지난 40년간 전 세계 소비자와 함께해 온 기록”이라며 “앞으로도 글로벌 시장에서 K-푸드 대표 브랜드로 입지를 강화해 나가겠다”고 밝혔다. 국내 라면 브랜드 가운데 누적 매출 20조원을 돌파한 것은 신라면이 처음이다.

이어 “농심의 전체 매출에서 해외 매출 비중(현 40% 수준)을 60% 이상으로 확대해 2030년까지 매출 7조3000억원을 달성하고 영업이익률 10%를 확보하겠다”면서 “올해 4분기 수출 전용 공장인 부산 녹산2공장을 설립하는 등 미국과 일본, 중국 시장공략을 가속화할 것”이라고 말했다.

농심이 해외시장 공략에 나선 데는 이유가 있다. 신라면을 포함해 새우깡 등 주요 제품의 전체 누적 매출 가운데 약 40%가 해외 시장에서 나오고 있다. 특히 지난해 신라면 브랜드의 전체 매출 1조5400억원 가운데 해외에서만 1조150억원을 올려 매출의 66%가 해외에서 발생했다. 신라면 브랜드의 해외 매출 비중은 2021년 처음 국내 매출 비중을 넘어선 이후 매년 확대되는 추세다.

농심의 해외 매출 성장은 북미와 중국, 일본 시장이 견인하고 있다. 미국 로스앤젤레스(LA) 공장과 중국 상하이·칭다오·선양 공장 등 미국과 중국 현지 생산 체제를 기반으로 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있기 때문이다.

다음 달에는 러시아 시장 공략에도 나선다. 한류 열풍으로 러시아 내 한국 라면 수요가 늘어나는 등 지난해 러시아의 한국 라면 수입액은 5200만달러로 전년보다 58% 증가했다.

이에 다음달 모스크바에 판매 법인인 ‘농심 러시아’를 설립하고 유럽 및 독립국가연합(CIS) 시장 확대에 나설 예정이다.

농심은 신라면 40주년을 맞아 신제품 출시와 온·오프라인 마케팅도 강화한다. 오는 18일 한국과 일본에서 ‘신라면 로제’를 동시 출시하고 다음 달부터는 글로벌 시장 판매를 확대할 방침이다. 신제품 신라면 로제는 신라면의 매운맛에 고추장과 토마토, 크림 등을 조합한 제품으로 온라인에서 화제가 된 모디슈머(제품 활용법을 창조하는 소비자) 조리법을 바탕으로 개발됐다.

올해 하반기에는 신라면 글로벌 앰베서더인 에스파와 함께 신라면 2차 글로벌 캠페인을 펼친다. 페루와 일본, 베트남, 미국 등에서 운영한 체험형 매장 ‘신라면 분식’을 다음 달에는 서울 성수동에서도 선보일 계획이다.

1986년 출시된 신라면은 1991년부터 국내 라면 시장 1위를 지키고 있는 국가대표 라면이다.