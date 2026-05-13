대전시, 위원회 늘렸지만 17%는 미개최···연평균 1회 미만도 41%

대전시가 시정 자문과 심의·의결 등을 위해 운영하는 각종 위원회 중 약 17%는 4년 동안 한 번도 회의를 개최하지 않은 것으로 나타났다. 연평균 1회 미만의 회의를 개최한 곳도 약 41%에 이르는 것으로 파악됐다.

13일 대전참여자치시민연대가 내놓은 ‘대전시 위원회 운영 실태 분석 보고서’를 보면 대전시가 운영하는 위원회 수는 2021년 219개에서 올해 255개로 36개 증가했다. 그러나 전체 위원회 중 44곳(17.3%)은 2022년 이후 4년 동안 단 한번도 회의를 개최하지 않은 것으로 파악됐다. 4년 동안 연평균 1회 미만의 회의를 개최한 위원회도 105개로 전체의 41.2%를 차지했다.

위원회 운영 정보나 회의 결과가 공개되지 않는 곳도 많았다. 전체 255개 위원회 중 23.1%인 59개 위원회는 위원 정보가 공개돼 있지 않다. 회의 개최 후 결과를 공개하지 않은 위원회는 60곳으로 전체의 23.5%를 차지했고, 회의 건수를 기준으로 보면 4년 동안 모두 2489건의 회의가 개최됐지만 결과가 공개된 회의는 897건으로 36.2%에 그쳤다.

대전참여연대는 대전시 홈페이지에 공개된 위원회 현황과 회의 개최 정도 등을 기준으로 이번 보고서를 작성했다. 이 단체는 “행정 수요 증가에 따라 위원회 수가 증가한 것으로 보이나, 그에 비례하는 관리 체계 강화는 이뤄지지 않은 것으로 분석된다”며 “4년 동안 한 차례도 회의를 열지 않은 위원회에 대해서는 즉각적인 점검이 필요하며, 위원회 구성 정보나 회의 결과를 공개하지 않는 것은 시민의 알권리를 침해하는 것”이라고 지적했다.

대전참여연대는 위원회 운영의 투명성을 높이기 위해 ‘위원회 회의 및 회의록 공개’에 관한 조례 제정도 제안했다. 이 단체는 “행정기관에 설치된 각종 위원회는 법과 조례에 근거해 설치되는 공식적 기구로, 행정의 독주를 견제하고 전문성을 보완하는 거버넌스 기제”라며 “조례로 위원 명단 공개와 회의록 공개를 법제화하고, 현재의 불투명하고 자의적인 위원회 운영 체계를 혁신해야 한다”고 밝혔다.