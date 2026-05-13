이란 전쟁으로 약화한 트럼프의 협상력, 기대감 낮은 미·중 정상회담

도널드 트럼프 미국 대통령이 9년 만에 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 한다. 하지만 이번 정상회담을 둘러싼 기대감은 크지 않다. 난항을 겪고 있는 대이란 전쟁, 잇단 관세 무효화 판결 등으로 트럼프 대통령의 협상 지렛대 상당 부분이 약화한 상황에서 큰 틀의 합의를 도출하긴 어렵다는 관측이 나온다.

트럼프 대통령은 12일(현지시간) 미·중 정상회담을 위해 중국 베이징으로 떠나기 전 취재진에 “(시 주석과) 논의할 것이 많다”며 “무엇보다 무역이 (논의 대상이) 될 것”이라고 말했다. 이란 전쟁과 관련해 시 주석에게 전하고 싶은 메시지가 무엇이냐는 질문에는 “그것(이란)에 대해 장시간 대화를 하겠지만, 우리가 잘 관리하고 있기 때문에 중국 측 도움은 필요하지 않다”고 답했다.

이는 시 주석과의 회담을 앞두고 이란 문제로 협상력이 약화하는 상황을 경계하는 것으로 풀이된다. 그러나 “휴전이 생명유지 장치에 의존하고 있다”는 트럼프 대통령의 표현처럼 갈수록 긴장이 고조되고 있는 상황에서, 교착 상태의 돌파구를 찾기 위해선 어떤 형태로든 중국의 도움이 절실한 상황이다.

호르무즈 해협을 통해 이란 원유를 수입하는 중국 역시 전쟁 종식을 강하게 원하고 있다. 그러나 이란 현 정권을 강력히 지지하는 중국은 종전 조건을 놓고선 트럼프 대통령과 줄다리기를 할 가능성이 크다. 트럼프 대통령의 방중을 앞두고 이란은 자국의 입장을 대변해 줄 것을 중국에 요청했다고 이란 관영매체인 IRNA 통신이 보도했다.

CNN은 “이란과의 협상이 잇따라 결렬되면서 인내심이 바닥난 트럼프 대통령이 전투 재개를 진지하게 고려 중”이라며 “시 주석과의 회담 결과가 전쟁의 향방을 가를 분수령이 될 수 있다”고 전망했다.

이 때문에 시 주석이 호르무즈 개방을 도울 테니 대만 문제를 양보해달라고 제안할 경우 트럼프 대통령이 이를 받아들일 가능성이 있다는 전망이 나온다. 현재 중국은 트럼프 대통령에게 ‘대만 독립을 지지하지 않는다’는 기존의 표현을 ‘대만 독립에 반대한다’로 바꿔줄 것을 요구하고 있다. 백악관과 가까운 한 관계자는 폴리티코에 “다시 출마할 일도 없고, 민주주의의 미래에 대한 고민도 없는 트럼프로선 대만을 배신해도 사실상 아무런 불이익이 없다”고 말했다.

실제 트럼프 대통령은 전날 취재진에게 시 주석과의 정상회담에서 대만에 대한 미국산 무기 수출 문제를 의제로 다루겠다고 밝혔다. 이는 대만에 대한 무기 판매는 중국과의 사전 협의 대상이 될 수 없다는 미국의 오랜 외교적 입장에 어긋난다.

트럼프 대통령은 이란·대만 문제는 이번 정상회담의 핵심 의제가 아니며 무역 논의가 주를 이룰 것이라고 했지만, 무역 분야에서도 큰 진전을 기대하긴 어렵다는 지적이 나온다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 가시적 성과가 절실한 트럼프 대통령은 미·중 간 무역·투자위원회를 설치해 대두·쇠고기·보잉 항공기 등의 대중 수출 등을 늘리고, 중국의 대규모 대미투자를 끌어내길 원한다.

미 싱크탱크인 외교협회 회장인 마이클 프로먼은 이에 대해 “대두 얼마와 항공기 몇 대를 팔지 조율해 가며 양국 간 무역 관계를 관리하겠다는 것”으로, 미국이 그간 세계 경제의 ‘가장 큰 위험’이라고 규정해 온 중국의 막대한 보조금 등 불공정 무역 관행 문제 해결을 사실상 포기한 것이라고 지적했다.

조 바이든 정권에서 백악관 국가안전보장회의 중국 담당 국장을 지냈던 러쉬 도시는 “중국이 이번 정상회담을 계기로 대규모 대미 투자를 약속할 가능성은 있지만, 실현 가능성은 희박하다”며 “2017년 트럼프 방중 때도 시 주석은 미국에 837억 달러를 투자하겠다고 약속했으나 아직까지도 실행에 옮겨지지 않고 있다”고 말했다.