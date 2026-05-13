SK이노베이션, 1분기 영업이익 2조1622억원···흑자 전환

“재고 이익만 7800억원, 향후 유가 하락시 손실로 전환”

SK이노베이션이 올해 1분기 영업이익 2조1622억원을 기록하며 흑자 전환했다. 중동전쟁, 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 급등하며 재고 관련 이익이 크게 증가해 실적이 개선됐다.

SK이노베이션은 13일 올해 1분기 매출 24조2121억원, 영업이익 2조1622억원으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 매출은 3조655억원 증가한 것으로, 영업이익은 흑자 전환했다.

1분기 실적 개선은 원유 도입과 석유제품 판매 간 시차에서 발생하는 ‘래깅 효과’와 재고 관련 이익 증가 영향이 컸다. 중동전쟁이 터진 지난 3월 평균 두바이유 가격은 배럴당 128.5달러로, 직전 3개월 평균(63.9달러)보다 크게 상승했다.

유가 상승으로 경유·항공유 등 석유제품 판매가격은 올랐지만, 제품 원가에는 유가 상승 이전에 도입한 원유가 평균가격으로 반영되면서 ‘래깅 효과’가 커진 것이다. SK이노베이션은 “유가 상승에 따른 래깅 효과 반영 및 재고 관련 이익 증가 영향으로 SK에너지의 영업이익이 전분기보다 대폭 증가했다”며 “다만 래깅 효과 및 재고 관련 이익은 회계 장부상 숫자로, 향후 유가 하락 시 줄어들거나 소멸할 수 있는 일시적 이익”이라고 설명했다.

SK에너지는 매출 11조9786억원, 영업이익 1조2832억원을 기록했다. SK에너지의 1분기 전체 영업이익 중 재고 관련 이익은 60% 수준인 7800억원이었다. SK이노베이션은 “1분기 SK에너지의 경영 실적은 재고 관련 일시적 이익과 수출효과에 기인한 것으로 석유 최고가격제 시행에 따른 정산은 향후 정해진 절차에 따라 검증을 거쳐 이뤄질 예정”이라고 밝혔다.

SK지오센트릭(매출 3조 2130억원, 영업이익 1275억원)은 원료인 나프타 가격 상승에 따른 재고 효과 등으로 1분기 영업이익이 전분기보다 흑자 전환했다. SK엔무브(매출 1조2223억원, 영업이익 1885억원)는 1분기 유가 상승에 따른 마진 하락에도 불구하고, 재고 효과 등의 영향으로 전분기보다 영업이익이 74억원 증가했다. SK어스온(매출 1177억원, 영업이익 647억원)은 유가 및 가스 가격 상승에 따른 복합판매단가 개선으로 영업이익이 전분기보다 390억원 증가했다.

SK온(배터리사업·매출 1조7912억원, 영업손실 3492억원)은 북미 지역 판매량 소폭 증가와 유럽 및 아시아 지역 판매량 회복세로 전분기보다 영업적자 규모가 916억원 개선됐다. SK이노베이션 E&S(매출 3조6961억원, 영업이익 2832억원)는 동절기 난방수요 증가에 따른 도시가스 판매량 확대와 전력도매가격(SMP) 상승으로 전분기보다 영업이익이 1652억원 확대됐다.

SK이노베이션은 2분기 석유 사업은 중동전쟁 전개 양상, 호르무즈 해협 통항 여부 등에 따라 변동성이 클 것으로 전망했다. 서건기 SK이노베이션 재무본부장은 “글로벌 지정학적 리스크 확대로 에너지 시장의 변동성과 불확실성이 어느 때보다 커진 상황”이라며 “급변하는 경영 환경 속에서도 운영 최적화와 사업 포트폴리오 경쟁력을 기반으로 안정적인 수익성 확보에 힘쓰는 동시에, 국내 석유제품의 안정적 공급과 에너지 공급망 유지에도 책임 있는 역할을 이어갈 계획”이라고 말했다.