한전, 1분기 영업이익 3조7842억원···“중동전쟁 영향 아직 반영 안돼”

영업이익 지난해 같은 기간보다 0.8% 증가

한국전력공사가 올해 1분기 매출 24조3985억원, 영업이익 3조7842억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 각각 0.7%, 0.8% 증가한 규모다.

주요 증감 요인을 보면, 전기 판매 수익은 판매량 및 판매단가가 지난해 같은 기간과 유사한 수준을 유지하며 121억원 증가했다. 판매 단가는 0.5% 늘었으나 판매량이 0.9% 감소했다.

한전은 중동전쟁에 따른 에너지 가격 상승이 반영되지 않은 결과라고 설명했다. 한전은 “중동전쟁에 따른 국제 유가, 액화천연가스(LNG) 가격 급등세 여파가 1분기 실적에는 아직 반영되지 않은 결과”라며 “향후 중동전쟁 영향이 시차를 두고 실적 및 자금 조달에 영향을 줄 것으로 예상된다”고 밝혔다.

한전은 차입금 원금 상환과 이자 비용 지급, 첨단산업 지원을 위한 필수 전력 설비 투자 재원 마련 등이 재무 상황 전반에 미칠 영향을 예의 주시하고 있다고 밝혔다.

한전은 “89조6000억원까지 확대됐던 차입금은 83조원 수준까지 줄었지만 여전히 한전의 재무 건전성 회복이 시급한 상황”이라며 “중동전쟁에 따른 국제 연료가격 및 환율 상승 영향이 2분기부터 영향을 주면서 재무 정상화 속도를 늦출 수 있다”고 전했다.