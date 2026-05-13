이 대통령, 미·중 정상회담 앞 베선트·허리펑 잇따라 만나…협력 의지 재확인

이재명 대통령이 13일 미·중 정상회담을 하루 앞두고 방한한 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리를 각각 만나 양국과의 협력 의지를 확인했다. 이 대통령과 양국 경제수장과의 이날 접견은 미·중 고위급 무역협상이 한국에서 열리는 것을 계기로 이뤄졌다.

이 대통령은 이날 베선트 장관과의 접견에서 “최근 불확실성이 확대된 상황에서도 한·미 양국 경제가 안정적 모습을 보이고 있다”며 “긍정적 흐름을 이어갈 수 있도록 양국이 긴밀히 소통하면서 경제 협력을 더욱 강화해야 한다”고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 전했다.

이 대통령은 “경제·기술 분야에서도 양국의 협력 관계를 더욱 발전시켜야 하며, 특히 양국 간 핵심 광물 등 공급망과 외환시장 분야에서 협력의 필요성이 있다”고 말했다.

베선트 장관은 이 대통령의 협력 의지에 공감을 표시하며 “중동 전쟁 등 어려운 상황에서도 이 대통령의 리더십으로 한국은 성장률과 주가 등에서 다른 나라에 비해 놀라운 성과를 보여주고 있다”고 말했다.

이 대통령은 베선트 장관에게 “한·미 전략적 투자가 양국의 굳건한 신뢰를 바탕으로 전방위적인 협력 강화로 이어져 모두에게 이익이 되는 계기가 될 수 있도록 노력해 달라”면서 “올해 주요 20개국(G20) 의장국인 미국의 관심 의제에도 적극 협조하겠다”고 말했다. 베선트 장관은 “G20 등 국제사회에서 한국은 주요한 파트너”라고 답했다.

이 대통령은 베선트 장관 접견에 앞서 허 부총리와도 별도로 만났다. 이 대통령은 접견에서 “미·중 양국의 안정적인 관계를 발전시켜달라는 것이 한국을 포함한 전 세계 국가들의 발전과 번영에 큰 도움이 될 것”이라며 “협상이 순조롭게 이뤄지도록 정부 차원에서 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

허 부총리는 “베이징에서 개최되는 미·중 정상회담 직전 무역협상을 한국에서 마무리할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 사의를 표했다.

이 대통령은 “한·중 정상이 상호 국빈 방문을 통해 관계를 전면적으로 복원한 것은 중요한 성과”라며 “한·중 관계가 지향할 방향에 대한 공동 인식을 바탕으로 경제, 산업, 통상, 문화 등 여러 분야에서 실질적인 성과를 도출하기 위해 긴밀한 소통을 이어가야 한다”고 했다. 허 부총리는 “글로벌 불확실성 속에서 한·중 정상의 전략적 리더십으로 양국 무역액이 증가하는 등 관계 발전의 양호한 흐름이 이어지고 있어 기쁘게 생각한다”고 했다.

허 부총리는 이 대통령에게 시진핑 중국 국가주석의 안부 인사를 전했고, 이 대통령도 지난 1월 시 주석과의 만남을 회고하며 각별한 안부를 전해달라고 당부했다.