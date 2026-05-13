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본문 요약

이재명 대통령이 13일 미·중 정상회담을 하루 앞두고 방한한 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리를 각각 만나 양국과의 협력 의지를 확인했다.

이 대통령과 양국 경제수장과의 이날 접견은 미·중 고위급 무역협상이 한국에서 열리는 것을 계기로 이뤄졌다.

이 대통령은 이날 베선트 장관과의 접견에서 "최근 불확실성이 확대된 상황에서도 한·미 양국 경제가 안정적 모습을 보이고 있다"며 "긍정적 흐름을 이어갈 수 있도록 양국이 긴밀히 소통하면서 경제 협력을 더욱 강화해야 한다"고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 미·중 정상회담 앞 베선트·허리펑 잇따라 만나…협력 의지 재확인

입력 2026.05.13 16:41

이재명 대통령이 13일 청와대에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 만나기 위해 방한한 스콧 베선트 미국 재무장관를 접견하고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령이 13일 청와대에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 만나기 위해 방한한 스콧 베선트 미국 재무장관를 접견하고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령이 13일 미·중 정상회담을 하루 앞두고 방한한 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리를 각각 만나 양국과의 협력 의지를 확인했다. 이 대통령과 양국 경제수장과의 이날 접견은 미·중 고위급 무역협상이 한국에서 열리는 것을 계기로 이뤄졌다.

이 대통령은 이날 베선트 장관과의 접견에서 “최근 불확실성이 확대된 상황에서도 한·미 양국 경제가 안정적 모습을 보이고 있다”며 “긍정적 흐름을 이어갈 수 있도록 양국이 긴밀히 소통하면서 경제 협력을 더욱 강화해야 한다”고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 전했다.

이 대통령은 “경제·기술 분야에서도 양국의 협력 관계를 더욱 발전시켜야 하며, 특히 양국 간 핵심 광물 등 공급망과 외환시장 분야에서 협력의 필요성이 있다”고 말했다.

베선트 장관은 이 대통령의 협력 의지에 공감을 표시하며 “중동 전쟁 등 어려운 상황에서도 이 대통령의 리더십으로 한국은 성장률과 주가 등에서 다른 나라에 비해 놀라운 성과를 보여주고 있다”고 말했다.

이 대통령은 베선트 장관에게 “한·미 전략적 투자가 양국의 굳건한 신뢰를 바탕으로 전방위적인 협력 강화로 이어져 모두에게 이익이 되는 계기가 될 수 있도록 노력해 달라”면서 “올해 주요 20개국(G20) 의장국인 미국의 관심 의제에도 적극 협조하겠다”고 말했다. 베선트 장관은 “G20 등 국제사회에서 한국은 주요한 파트너”라고 답했다.

이재명 대통령이 13일 청와대에서 스콧 베선트 미국 재무장관을 만나기 위해 방한한 허리펑 중국 국무원 부총리를 접견하고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령이 13일 청와대에서 스콧 베선트 미국 재무장관을 만나기 위해 방한한 허리펑 중국 국무원 부총리를 접견하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 베선트 장관 접견에 앞서 허 부총리와도 별도로 만났다. 이 대통령은 접견에서 “미·중 양국의 안정적인 관계를 발전시켜달라는 것이 한국을 포함한 전 세계 국가들의 발전과 번영에 큰 도움이 될 것”이라며 “협상이 순조롭게 이뤄지도록 정부 차원에서 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

허 부총리는 “베이징에서 개최되는 미·중 정상회담 직전 무역협상을 한국에서 마무리할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 사의를 표했다.

이 대통령은 “한·중 정상이 상호 국빈 방문을 통해 관계를 전면적으로 복원한 것은 중요한 성과”라며 “한·중 관계가 지향할 방향에 대한 공동 인식을 바탕으로 경제, 산업, 통상, 문화 등 여러 분야에서 실질적인 성과를 도출하기 위해 긴밀한 소통을 이어가야 한다”고 했다. 허 부총리는 “글로벌 불확실성 속에서 한·중 정상의 전략적 리더십으로 양국 무역액이 증가하는 등 관계 발전의 양호한 흐름이 이어지고 있어 기쁘게 생각한다”고 했다.

허 부총리는 이 대통령에게 시진핑 중국 국가주석의 안부 인사를 전했고, 이 대통령도 지난 1월 시 주석과의 만남을 회고하며 각별한 안부를 전해달라고 당부했다.

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