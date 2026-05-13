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한양사이버대 대학원, 2026학년도 후기 석·박사 신입생 모집

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한양사이버대학교 대학원이 오는 18일부터 6월 19일까지 2026학년도 후기 석·박사 신입생을 모집한다고 13일 밝혔다.

한양사이버대학원의 가장 큰 강점은 줌을 활용한 실시간 화상 세미나와 멀티미디어 강의실 등 정보화시스템이다.

이는 '시·공간 제약'을 없앤 것으로 이를 바탕으로 전체 8%의 해외 학생들이 언제, 어디서나 대학원 수업을 수강하고 있다.

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한양사이버대 대학원, 2026학년도 후기 석·박사 신입생 모집

입력 2026.05.13 16:44

  • 장용석 기자

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한양사이버대 전경

한양사이버대 전경

한양사이버대학교 대학원이 오는 18일부터 6월 19일까지 2026학년도 후기 석·박사 신입생을 모집한다고 13일 밝혔다. 일반대학원 8개 학과와 경영전문대학원 대상이며, 일하면서 온라인으로 학위 취득이 가능해 국내는 물론 해외에서도 지원이 잇따르고 있다.

2025년 기준 재학생 1119명으로 국내 최대 규모를 자랑하며 재학생 51%가 사회 분야 전문가로 ‘전문지식 습득’ ‘디지털 전환 시대 평생교육’ 등 학풍인 ‘실용 학문’을 바탕으로 미래를 준비하고 있다. 한양사이버대학원의 가장 큰 강점은 줌(Zoom)을 활용한 실시간 화상 세미나와 멀티미디어 강의실 등 정보화시스템이다. 이는 ‘시·공간 제약’을 없앤 것으로 이를 바탕으로 전체 8%의 해외 학생들이 언제, 어디서나 대학원 수업을 수강하고 있다.

입학 혜택으로는 군위탁전형 합격자에 입학금 면제와 수업료 50% 감면, 산업체위탁전형 재직자엔 입학금 면제와 수업료 30% 감면, 외국인전형엔 1년간 수업료 30% 감면이 있다. 선발은 1차 서류평가, 2차 구술평가(화상면접)로 이뤄진다. 지원 동기와 연구·진로 계획을 구체적으로 작성하는 것이 평가에 유리하다.

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