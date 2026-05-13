민주노총 선대본 구성·전직 교육감들 지지 선언···대전교육감 선거에 진보진영 집결

민주노총 대전지역본부가 지역 시민사회단체가 민주진보교육감 단일 후보로 선출한 성광진 예비후보에 대한 공개 지지를 선언하고, 자체 선거대책본부를 꾸려 선거운동을 지원하기로 했다. 조희연 전 서울시교육감 등 전직 진보교육감 6명도 성 예비후보에 대한 지지의 뜻을 밝혔다. 대전에서 첫 진보교육감 당선을 위해 진보진영이 결집하는 모양새다.

민주노총 대전본부는 13일 본부 회의실에서 ‘성광진 동행캠프 노동선거대책본부’ 출범 기자회견을 열고, 성 예비후보에 대한 공개 지지를 선언했다. 전국교직원노동조합 대전지부장을 지낸 성 예비후보는 지난 3월 ‘미래교육을 위한 대전시민교육감후보 단일화 시민회의’가 추진한 강재구 건양대 교수와의 단일화 경선을 통해 민주진보교육감 단일화 후보로 선출됐다.

민주노총 대전본부는 이를 토대로 지난달 운영위원회에서 성 예비후보에 대한 지지 결정을 했으며, 단순 지지 선언을 넘어 성 예비후보의 당선을 위해 조직적인 선거 대응을 하기로 했다. 민주노총 대전본부는 이날 “시민사회가 공표한 성광진 단일 후보에 대한 민주노총의 강력한 지지를 표명한다”면서 “교육 행정의 신뢰 회복과 노동 존중, 학교 구성원간 이해관계 조정 등 성광진 후보가 가진 갈등 조정과 해결 능력, 준비된 교육감으로서의 모습을 알려나갈 것”이라고 밝혔다.

성 예비후보는 이날 전직 진보교육감들의 지원 사격도 받았다. 곽노현·조희현 전 서울교육감과 김상곤 전 경기교육감, 민병희 전 강원교육감, 장석웅 전 전남교육감, 장휘국 전 광주교육감 등 6명은 지지선언문을 통해 “지금 대전교육에 필요한 것은 관리형 교육이 아니라 전환을 이끄는 교육이며, 성광진 후보가 이런 시대적 과제에 가장 부합하는 후보”라며 “성 후보는 현장을 알고 실천해 왔으며 미래 교육 방향을 준비해 온 후보이며, 대전교육을 다음 시대로 이끌 적임자”라고 밝혔다.

대전은 교육감 주민 직선제가 시행된 후 아직 진보성향 교육감이 한 번도 당선된 적 없는 지역이다. 성 예비후보는 앞서 두 번의 교육감 선거에 도전했지만, 보수 성향으로 분류되는 설동호 현 교육감의 벽을 넘지 못했다. 이번 선거에는 설 교육감이 3선 연임 제한으로 불출마함에 따라 진보진영을 중심으로 첫 진보교육감 당선에 대한 기대감이 큰 상황이다.

이번 교육감 선거에는 성 예비후보를 비롯해 모두 5명이 예비후보 등록을 했다. 이들 중 맹수석·정상신 예비후보도 진보를 표방하고 있지만, 앞선 후보 단일화 과정에 참여하지 않았다. 성광진·맹수석 두 예비후보는 최근 물밑에서 추가 단일화 논의를 진행했으나, 결국 합의에 이르지 못했다. 한국노총 대전지역본부는 이날 맹 예비후보에 대한 지지를 선언했다.