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엘니뇨에 출렁이는 여름 날씨…기온·강수 변동성 커진다

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본문 요약

올여름 엘니뇨 영향으로 한반도 강수와 기후 변동성이 평년보다 커질 것이라는 전망이 나왔다.

예상욱 이화여대 기후에너지시스템공학과 교수는 13일 '엘니뇨, 라니냐의 이해와 우리나라 기상·기후 상관관계'라는 주제로 진행한 기상청 기상강좌에서 "강한 엘니뇨가 발달했을 때 이상 기상 현상의 발생 빈도와 변동성이 크게 나타난다"며 "변동성이 크다는 측면에서 여름철 재난 대비에 주목할 필요가 있다"고 말했다.

엘니뇨는 태평양 열대 중앙과 동태평양의 해수면 온도가 평년보다 약 0.5도 이상 올라가는 현상이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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엘니뇨에 출렁이는 여름 날씨…기온·강수 변동성 커진다

입력 2026.05.13 17:13

수정 2026.05.13 17:20

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  • 반기웅 기자

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수도권 곳곳에 극한 호우가 내린 지난해 8월 13일 서울 서초구 한 거리에서 한 시민의 우산이 바람에 뒤집혀 있다. 한수빈 기자

수도권 곳곳에 극한 호우가 내린 지난해 8월 13일 서울 서초구 한 거리에서 한 시민의 우산이 바람에 뒤집혀 있다. 한수빈 기자

올여름 엘니뇨 영향으로 한반도 강수와 기후 변동성이 평년보다 커질 것이라는 전망이 나왔다. 현시점에서 엘니뇨로 인한 폭염과 폭우 수준을 단정하기는 어렵지만, 복합 재해가 발생할 가능성이 높아 대비가 필요하다는 지적이 제기된다.

예상욱 이화여대 기후에너지시스템공학과 교수는 13일 ‘엘니뇨, 라니냐의 이해와 우리나라 기상·기후 상관관계’라는 주제로 진행한 기상청 기상강좌에서 “강한 엘니뇨가 발달했을 때 이상 기상 현상의 발생 빈도와 변동성이 크게 나타난다”며 “변동성이 크다는 측면에서 여름철 재난 대비에 주목할 필요가 있다”고 말했다.

엘니뇨는 태평양 열대 중앙과 동태평양의 해수면 온도가 평년보다 약 0.5도 이상 올라가는 현상이다. 해수 온도가 낮아지는 라니냐와 2~7년의 불규칙한 주기로 반복되는데, 엘니뇨가 발생하면 전 세계 기온이 상승하는 경향이 있다. 2014~2016년과 2023~2024년 발생한 엘니뇨는 기록적 폭염을 초래했다.

지난달 24일 세계기상기구는 올해 5~7월쯤 강한 엘니뇨 현상(해수면 온도 1.5도 이상 상승)이 나타날 가능성이 크다고 발표했다. 미국 해양대기청도 올여름 엘니뇨가 발생해 올해 말 이후까지 지속될 가능성이 크고, 겨울철에는 ‘강한 엘니뇨’로 발달할 확률이 3분의 1 수준이라고 전망했다.

강한 엘니뇨는 해양의 열을 대기 중으로 방출해 지구 기후 패턴을 교란한다. 일부 지역에서는 폭우와 폭염 등 복합적인 이상 기후가 발생하기도 한다.

다만 엘니뇨의 영향은 계절과 시기, 지역에 따라 매번 다르게 나타난다. 특정 지역의 기후 전망을 위해선 엘니뇨뿐 아니라 기후에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인들을 종합적으로 살펴야 한다는 것이다.

최근에는 적도 태평양뿐 아니라 열대 대서양의 해수면 온도 변화까지 동아시아 장마와 강수 패턴에 영향을 미치는 것으로 분석된다. 기후변화로 전 지구 해양 고수온 현상이 확대되면서 한반도 여름철 기후 예측의 불확실성도 커지고 있다는 설명이다.

예 교수는 “북극해 해빙 면적 감소와 열대 대서양의 해수면 온도 변화도 동아시아 지역의 기후 변화에 영향을 미치는 요인”이라며 “한반도 여름철 날씨에 영향을 미치는 요소들이 과거에 비해 증가하고 있어 예측이 쉽지 않다”고 말했다.

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