박지원 “조정식 축하…일상 돌아가 지방선거 승리 위해 전심전력”

22대 후반기 국회의장에 도전했던 박지원 더불어민주당 의원이 13일 당내 경선에서 낙선한 뒤 “이 순간부터 일상으로 돌아간다”며 “지방선거 승리를 위해 전심전력하겠다”고 밝혔다.

박 의원은 이날 페이스북을 통해 “당선되신 의장 조정식 의원, 부의장 남인순 의원께 축하드리고 함께 하신 김태년, 민홍철 의원께 위로드린다”며 이같이 밝혔다.

민주당은 이날 국회에서 의장 및 부의장 후보 선출을 위한 의원총회를 열고 조정식 의원을 의장 후보로, 남인순 의원을 부의장 후보로 선출했다.

박 의원은 “의장 경선에서 패배했다”며 “민심과 당심에서 압도적 지지를 받고도 의심(의원 민심)을 받지 못했다”고 적었다. 박 의원은 “이제 이 순간부터 일상으로 돌아간다”며 “DJ께서는 국회의원은 의원직이 최고의 명예라시며 당직이건 국회직이건 (둘 다) 중요하지만 의원직을 잘 수행하라 하셨다”고 말했다.

그는 “내일부터 금귀월래(금요일에 지역구에 가서 월요일에 오는)도 더 충실하게 하겠다”며 “국민과 당원 여러분께 머리 숙여 감사드린다”고 밝혔다.