‘1대 빌리’서 성인 빌리로 돌아온 발레리노 임선우 “16년 전 무대 스모그 냄새까지 생생해요”

지난달 12일 서울 용산구 블루스퀘어에서 막을 올린 뮤지컬 <빌리 엘리어트>는 국내 뮤지컬 팬들 사이에서 ‘올림픽 뮤지컬’이라 불리는 작품이다. 주인공 빌리를 찾기 위해 8~12세 아이들을 대상으로 수차례 오디션을 실시하고, 발레와 연기는 물론 탭댄스와 아크로바틱까지 고강도 트레이닝을 거쳐야 하기 때문이다. 작품을 무대에 올리는 데만 꼬박 3~4년이 걸린다.

2010년 한국 초연부터 올해 네 번째 시즌까지, 그 시간을 모두 관통한 인물이 있다. 11살 때 ‘1대 빌리’로 무대에 오른 뒤 16년 만에 ‘성인 빌리’가 되어 돌아온 유니버설발레단(UBC) 수석무용수 임선우(27)다. 지난 6일 공연장에서 만난 그는 1대 빌리 시절 사진을 메신저 프로필로 해둘 만큼 작품에 푹 빠져 있었다.

“첫 공연 때 빌리의 등 뒤로 플라잉 와이어가 걸리고 윤우(소년 빌리)가 활짝 웃으며 날아오르는데, 16년 전 제가 당시 성인 빌리였던 신현지 선생님의 손을 잡고 날아오르던 순간이 떠올랐어요. 얼굴에 스치던 바람이랑 스모그 냄새까지 아직도 생생해요.”

임선우는 이번 시즌에서 네 명의 소년 빌리(김승주·박지후·김우진·조윤우)와 호흡을 맞춘다. 극 중 오디션 기회를 잃고 좌절한 빌리의 꿈 속에 등장해 다시 춤출 용기를 건네는 존재다. 어린 빌리가 성인 빌리와 함께 파드되(2인무)를 추며 하늘로 날아오르는 ‘드림 발레’ 장면은 작품의 하이라이트로 꼽힌다.

16년 전 누군가의 손을 잡고 날아올랐던 소년은 이제 어린 빌리들의 손을 잡아주는 사람이 됐다. 그는 무대 위에서 어린 배우들과 눈을 맞추다 보면 자주 울컥한다고 했다.

“말은 없지만 계속 눈을 맞추려고 해요. ‘네가 얼마나 춤을 사랑하는지 잊지 말라’고 몸으로 이야기하는 거죠. 저도 모르게 감정이 올라와요. 가끔은 제가 정말 성인 빌리가 됐다는 사실 자체가 신기하기도 해요.”

뮤지컬 <빌리 엘리어트>는 1980년대 영국 광부 파업 시기를 배경으로, 탄광촌 소년 빌리가 발레를 통해 꿈을 찾아가는 이야기를 그린다. 2001년 개봉한 스티븐 돌드리 감독의 동명 영화를 원작으로, 2005년 영국 웨스트엔드 초연 이후 20년 넘게 세계 각지에서 공연되며 사랑받아왔다. 국내에서도 앞서 2010년과 2017년, 2021년 세 시즌 동안 약 60만명의 관객을 모으며 많은 뮤지컬팬들의 ‘인생작’으로 꼽힌다.

임선우에게는 무대 데뷔작 이상의 의미를 가진 작품이다. 엄마 손에 이끌려 6살때 처음 발레를 시작한 그가 평생 춤을 추며 살아가겠다는 결심을 하게 된 계기가 됐기 때문이다.

“발레학원 원장님의 권유로 10살 때 우연히 빌리 오디션을 보게 됐죠. 4번의 오디션을 거쳐 캐스팅이 된 이후에도 빌리가 되기 위한 다양한 훈련을 받으며 무대에 오르기까지 거의 2년이 걸렸어요.”

그렇게 함께 발탁된 친구 4명과 ‘1대 빌리’로 무대에 올랐던 그에게, 학교와 연습실, 공연장을 오가며 보냈던 당시 기억은 유난히 반짝이는 시간으로 남아 있다. 그는 “힘들었지만 너무 재밌었다”며 웃었다.

“빌리를 하면서 처음으로 ‘춤이 너무 좋다’는 감정을 느꼈어요. 공연이 끝나도 계속 연습하고 싶고, 더 잘하고 싶은 마음이 생겼죠. 그러면서 자연스럽게 무용수의 꿈을 키우게 된 것 같아요.”

임선우는 타고난 무대 체질에 유독 겁이 없는 빌리였다. 그는 지금은 추억이 된 아찔한 순간도 떠올렸다.

“당시 다섯 명의 빌리 중 제가 아크로바틱을 제일 못했어요. 오기가 생겨서 죽어라 연습했죠. 어느 날 무대에서 처음으로 백핸드 덤블링을 시도했는데 손이 미끄러지면서 머리부터 ‘쾅’ 떨어진 거예요. 피도 나고 엄청 아파 엉엉 울다가 다시 무대로 나가 끝까지 춤을 다 췄어요. 지금은 선생님들과 ‘그때 선우 진짜 난리 났었다’라며 웃으며 이야기하는 추억이 됐죠.”

남다른 끼와 재능으로 관객들의 눈도장을 찍은 임선우는 <빌리 엘리어트>가 끝난 뒤 무용수로서 엘리트 코스를 밟으며 발레 무대를 향해 날아올랐다. 선화예중·선화예고를 졸업한 뒤 스위스 로잔 콩쿠르에서 장학 제안을 받기도 했지만 대학에 진학하는 대신 바로 유니버설발레단에 입단해 데뷔 무대를 치렀다. “빨리 무대에서 춤을 추고 싶다”는 이유에서였다. 2013년 서울발레협회콩쿠르 대상, 2016년 동아무용콩쿠르 1위, 2019년 코리아국제발레콩쿠르 금상 등을 휩쓸며 명실상부한 발레계 ‘루키’로 빠르게 성장했다.

그렇게 탄탄대로를 걸을 줄 알았던 무용수 임선우에게도 캄캄한 터널 같은 시기가 있었다. 연습 도중 정강이뼈가 부러지는 부상을 당한 것이다. 뼈가 아예 붙지 않는 ‘불유합’ 판정을 받았다. 무용수로서 사형선고나 다름없던 상황 속에서 그는 3년이나 춤을 멈춰야 했다. 6살 이후 하루도 거르지 않았던 스트레칭도 끊었다. 대신 수영을 배우고, 책을 읽고, 글을 썼다. 그렇게 삶의 방향을 잃어가던 시기, 그는 ‘빌리’를 자주 떠올렸다고 했다.

“빌리라면 어떻게 했을까 생각했어요. 그렇게 혹독한 현실에서도 끝까지 춤췄잖아요. 그러니까 저도 버텨야 하지 않을까 싶었어요.”

긴 공백은 뜻밖의 재능도 열어줬다. 쉬는 동안 세종사이버대 문예창작과에 진학한 그는 독서와 글쓰기에 몰두했고, 현재는 ‘빙그레99’라는 필명으로 판타지 웹소설도 연재 중이다.

오랜 재활 끝에 2024년 마침내 완치 판정을 받았다. 지난해 무대로 복귀한 그는 공연이 끝난 뒤 참았던 눈물을 쏟아냈다. 그 무렵 그에게 운명 같은 전화 한 통이 걸려왔다. 1대 성인 빌리였던 <빌리 엘리어트>의 협력안무가 신현지의 제안이었다. “2026년에 다시 ‘빌리’ 하는데 성인 빌리 해볼래?”

“꼭 해야겠다고 생각했어요. 빌리는 올림픽 때 한 번 오는 작품이잖아요. 언젠가 다시 빌리를 하면 꼭 성인 빌리 오디션을 봐야겠다고 오래전부터 생각했거든요. 예전에는 춤추는 게 당연한 줄 알았어요. 그런데 긴 시간을 쉬고 나니까 무대에 서서 춤출 수 있다는 사실 자체가 너무 감사하더라고요.”

임선우는 오는 8월 유니버설발레단 <백조의 호수>에서 지크프리트 왕자로 무대에 설 예정이다. 공교롭게도 이 작품은 <빌리 엘리어트>의 ‘드림 발레’와 똑같은 백조의 호수 음악에 맞춰 춤을 춘다. 소년 빌리가 그토록 열망했던 클래식 발레 무대를 그가 현실에서 온전히 재현해 내는 셈이다.

인터뷰 말미, ‘임선우에게 춤이란 무엇인가’라는 질문에 그는‘빌리’다운 답을 내놓았다.

“극 중 심사위원들이 빌리에게 ‘춤출 때 어떤 기분이 드니?’라고 묻잖아요. 빌리는 결국 말 대신 춤으로 보여주죠. 저도 그래요. 제 춤을 보러 오신 관객분들이 제가 춤출 때 느끼는 벅찬 행복을 고스란히 공유하고 가셨으면 좋겠어요. 백 마디 말로는 부족하니까요, 제가 춤으로 직접 보여드릴게요.”