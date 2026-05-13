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본문 요약

미국·이란 전쟁에서 사우디아라비아가 이란 본토를 겨냥한 비밀 공습을 감행했다는 보도가 나왔다.

사우디는 미·이스라엘의 공격을 받은 이란의 보복 공습으로 큰 피해를 입었다.

이란은 미군 기지가 있는 걸프 국가들을 겨냥해 무인기와 미사일 공격을 이어갔고, 사우디·아랍에미리트연합 등 걸프협력회의 6개국의 공항·민간 시설·석유 기반 시설 등이 타격을 받았다.

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UAE에 이어 사우디도 이란 본토 몰래 때렸다···휴전에도 긴장 지속

입력 2026.05.13 17:56

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

사우디아라비아 공군 F-15SA 전투기. 로이터연합뉴스

사우디아라비아 공군 F-15SA 전투기. 로이터연합뉴스

미국·이란 전쟁에서 사우디아라비아가 이란 본토를 겨냥한 비밀 공습을 감행했다는 보도가 나왔다. 사우디가 이란 영토를 직접 타격한 사실이 공개된 것은 이번이 처음이다.

로이터통신은 12일(현지시간) 복수의 서방과 이란 관계자를 인용해 사우디 공군이 지난 3월 말 이란 내 목표물을 공습했다고 보도했다. 구체적인 공격 지점은 확인되지 않았다. 다만 관계자들은 이 공격이 이란의 공격에 대한 “‘눈에는 눈, 이에는 이’ 차원의 보복”이었다고 전했다.

사우디는 미·이스라엘의 공격을 받은 이란의 보복 공습으로 큰 피해를 입었다. 이란은 미군 기지가 있는 걸프 국가들을 겨냥해 무인기(드론)와 미사일 공격을 이어갔고, 사우디·아랍에미리트연합(UAE) 등 걸프협력회의(GCC) 6개국의 공항·민간 시설·석유 기반 시설 등이 타격을 받았다.

로이터는 사우디가 역내 주요 라이벌인 이란에 맞서 자국 방어에 적극적으로 나선 것으로 보인다고 전했다. 사우디는 그간 미국의 군사 지원에 의존해왔지만, 10주간 이어진 전쟁을 거치며 미국의 방어 지원 공백 속에서 자국의 군사적 취약성이 드러났다는 설명이다.

다만 사우디는 확전은 경계했던 것으로 보인다. 이란과 서방 당국자들에 따르면 사우디는 공습 사실을 이란 측에 사전에 통보한 뒤 외교 접촉을 이어가며 추가 보복 가능성을 경고했다. 이후 양국은 지난달 7일 미국·이란 휴전보다 1주일 앞서 긴장 완화에 합의한 것으로 전해졌다.

알리 바에즈 국제위기그룹 이란 담당 국장은 로이터와의 인터뷰에서 “사우디의 보복 공격 이후 긴장 완화 합의가 이뤄진 것은 통제되지 않은 긴장 고조가 용납할 수 없는 대가를 초래한다는 점을 양측 모두 인식하고 있음을 보여준다”며 “신뢰 때문이 아니라, 충돌이 더 광범위한 지역 분쟁으로 번지는 것을 막으려는 공동의 이해관계”라고 말했다.

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https://www.khan.co.kr/article/202605131500001

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