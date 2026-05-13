김태년 “정치 책임은 국민 삶 바꾸는데 있어…앞으로도 묵묵히 정진”

김태년 더불어민주당 의원이 13일 22대 후반기 국회의장 후보 선출을 위한 당내 경선에서 낙선한 뒤 “앞으로도 국민을 바라보며 국회의 더 큰 책임과 대한민국의 더 나은 미래를 위해 묵묵히 정진하겠다”고 밝혔다.

김 의원은 이날 조정식 의원이 1차 투표에서 과반을 득표해 의장 후보로 당선된 뒤 페이스북을 통해 “국회의 권위는 국민으로부터 나오고, 정치의 책임은 결국 국민의 삶을 바꾸는데 있다”며 이같이 밝혔다.

김 의원은 “저에게 보내주신 따뜻한 지지와 성원에 깊이 감사드린다”며 “많은 분께서 기대와 마음을 모아주셨음에도 그 기대에 온전히 보답하지 못했다”고 적었다.

김 의원은 “이번 과정을 지나오며 국회가 어디로 가야 하는지, 국회의장이 어떤 책임을 져야 하는지에 대해 선배·동료 의원 여러분과 당원 동지 여러분, 그리고 함께 응원해주신 국민 여러분들과 깊이 마음을 나눌 수 있었다”고 적었다.

김 의원은 “저는 이번 선거를 누군가를 이기기 위한 경쟁으로 생각하지 않았다”며 “국민주권시대의 국회가 더 유능해져야 한다는 문제의식, 대전환의 시기 국회가 더 책임 있게 일해야 한다는 소명, 정치인이라면 마땅히 감당해야 할 목표에 도전했을 뿐”이라고 밝혔다. 그는 “그 과정에서 보내주신 격려와 조언, 그리고 따뜻한 마음을 오래 간직하겠다”고 적었다.