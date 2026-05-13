창간 80주년 경향신문

LIV 골프 계약 만료 앞둔 디섐보 “유튜브 3배 키울 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

LIV 골프 계약 만료 앞둔 디섐보 “유튜브 3배 키울 것”

입력 2026.05.13 20:22

수정 2026.05.13 20:23

펼치기/접기

이미 개인 채널 구독자 270만명

선수 경력보다 ‘콘텐츠’ 시대로

LIV 골프 계약 만료 앞둔 디섐보 “유튜브 3배 키울 것”

미국 골프 스타 브라이슨 디섐보(사진 왼쪽)가 현역 생활을 줄이고 유튜브 활동에 집중할 가능성을 언급했다.

선수 경력보다 ‘콘텐츠 제작’이 더 중요한 시대가 오고 있다는 분석까지 나온다.

영국 일간지 가디언은 13일 “디섐보가 LIV 골프 계약 만료를 앞두고 풀타임 유튜버 전환 가능성을 공개적으로 언급했다”며 “프로 스포츠와 인플루언서 산업의 경계가 빠르게 무너지고 있다”고 보도했다. 디섐보는 최근 인터뷰에서 “유튜브 채널 규모를 지금보다 3배 이상 키우고 싶다”며 “더 많은 언어 더빙 서비스를 제공해 사람들이 유튜브를 더 많이 보게 만들고 싶다”고 말했다.

그는 이어 “나를 원하는 대회에만 출전하고 싶다”고 덧붙였다.

디섐보는 현재 LIV 골프 최대 스타 중 한 명이다. 2020년과 2024년 US오픈에서 우승한 메이저 챔피언이기도 하다. 그는 틱톡 팔로어 230만명, 인스타그램 팔로어 450만명, 유튜브 구독자 270만명을 보유하고 있다. 유튜브에서는 유명인과의 골프 대결, 장비 리뷰, 레슨 영상, 예능형 챌린지 콘텐츠 등을 꾸준히 제작 중이다. 미국프로농구(NBA) 스타 스테픈 커리와 테니스 선수 카를로스 알카라스 등도 그의 콘텐츠에 출연했다.

가디언은 “디섐보의 진짜 관심사는 경쟁 골프보다 콘텐츠 제작에 가까워 보인다”며 “그는 스포츠 선수이면서 동시에 거대한 미디어 브랜드”라고 평가했다.

배경에는 LIV 골프의 불확실성이 있다. 디섐보는 최근까지 LIV 골프와 5억달러(약 7470억원) 규모 재계약 가능성이 거론됐지만 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 LIV 지원 축소 움직임을 보이면서 상황이 달라졌다.

디섐보는 이미 지난해 경기 수입만 약 4500만달러(약 672억3000만원)를 기록한 초고소득 선수다. 가디언은 “그가 가난해질 가능성은 없다”며 “문제는 스포츠의 방향성”이라고 지적했다. 실제 최근 미국 스포츠계에서는 인플루언서와 유명 스트리머 활용이 급증하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글