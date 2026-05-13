‘불혹’ 신라면, 신기록 썼다

누적 매출 국내 첫 20조원 돌파 농심, 신제품 ‘로제’ 등 해외 공략

농심 ‘신라면’이 올해 출시 40주년을 맞아 누적 판매량 425억개를 넘어서고, 지난해 말까지 20조원이 넘는 매출액을 기록했다. 구불구불한 면발을 펼치면 지구와 달을 약 2200번, 지구와 태양을 약 6번 왕복할 수 있는 길이다.



조용철 농심 대표이사는 13일 서울 소공동 롯데호텔에서 기자간담회를 열고 “신라면 누적 매출 20조원은 지난 40년간 전 세계 소비자와 함께해온 기록”이라며 “앞으로도 글로벌 시장에서 K푸드 대표 브랜드로 입지를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.



국내 라면 브랜드 가운데 누적 매출 20조원을 돌파한 것은 신라면이 처음이다.



이어 “농심의 전체 매출에서 해외 매출 비중(현 40% 수준)을 60% 이상으로 확대해 2030년까지 매출 7조3000억원을 달성하고 영업이익률 10%를 확보하겠다”면서 “올해 4분기 수출 전용 공장인 부산 녹산2공장을 설립하는 등 미국과 일본, 중국 시장 공략을 가속화할 것”이라고 말했다.



신라면을 포함해 ‘새우깡’ 등 주요 제품의 전체 누적 매출 가운데 약 40%가 해외 시장에서 나오고 있다. 특히 지난해 신라면 브랜드의 전체 매출 1조5400억원 중 66%인 1조150억원이 해외에서 발생했다. 신라면 브랜드의 해외 매출 비중은 2021년 처음 국내 매출 비중을 넘어선 이후 매년 확대되는 추세다.



농심은 오는 18일 한국과 일본에서 ‘신라면 로제’를 동시 출시하고 다음달부터는 글로벌 시장 판매를 확대할 방침이다.

