취업률 오르긴 했는데…청년은 42개월째 내려갔다

4월 취업자 7만4000명 늘었지만

증가폭은 16개월 만 ‘최저’ 수준

청년층 고용률은 2년 연속 하락

반도체 호황에도 ‘제조업’ 감소세

4월 취업자 수가 전년 동월 대비 7만4000명 증가하는 데 그쳤다. 증가폭으로는 16개월 만에 최저 수준이다. 15세 이상 고용률은 16개월 만에 하락 전환했다. 청년층 취업자는 42개월 연속 줄었고, 양질의 일자리인 제조업 취업자는 감소세를 이어갔다. 반도체 호황이 고용으로 연결되지 않고, 중동전쟁으로 인한 소비심리 위축이 고용에 악영향을 미친 것으로 풀이된다.



국가데이터처가 13일 발표한 4월 고용동향을 보면, 4월 취업자 수는 2896만1000명으로 전년 대비 7만4000명 늘었다. 취업자 수는 16개월 연속 증가세를 보이지만, 증가폭은 2024년 12월 이후 가장 작았다. 특히 지난 2월과 3월 두 달 연속 20만명 넘게 늘다가 4월에 반 토막이 났다. 15세 이상 고용률은 1년 전보다 0.2%포인트 하락한 63%로 16개월 만에 하락 전환했다.



청년층 고용 지표도 악화했다.60세 이상 취업자가 18만9000명 늘었지만, 15~29세의 청년층 취업자는 1년 전보다 19만4000명 줄었다. 2022년 11월부터 42개월 연속 감소세를 보였다. 청년층 취업자 감소폭은 전월(-14만7000명)보다 확대됐다.



청년층 고용률도 43.7%로 전년 동월보다 1.6%포인트 떨어졌다. 24개월 연속 하락이다. 51개월 연속 하락했던 2009년 11월 이후 최장기간 내림세다.



고용지표가 악화한 것은 중동전쟁으로 경제심리가 위축된 영향이 컸다. 빈현준 데이터처 사회통계국장은 “중동전쟁이 전체적인 취업자 증가폭 둔화에 일부 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.



업종별 취업자 수를 보면, 내수 관련 서비스업인 도매 및 소매업(-5만2000명), 숙박 및 음식점업(-2만9000명)에서 취업자가 크게 줄었다. 운수 및 창고업에선 1만8000명 늘었지만 전월(7만5000명)보다 증가세가 크게 둔화했다.



빈 국장은 “운수·창고업은 차량을 이용하는 택배나 배달이다 보니 유가 상승 영향이 일부 있었던 것으로 보인다”며 “전쟁으로 인한 소비심리지수 하락 등도 숙박·음식, 도소매(취업자 수)에 영향을 줬다”고 말했다.



반도체를 중심으로 수출이 호조를 보였지만 전쟁으로 대외 불확실성이 커지면서 제조업 역시 감소폭이 오히려 확대(-4만2000명 → -5만5000명)됐다. 제조업 취업자 수는 22개월 연속 감소세다.



정부는 고유가 피해지원금과 일자리 정책이 집행되면 고용 상황이 개선될 것으로 기대하고 있다. 재정경제부 관계자는 “2차 고유가 피해지원금이 집행되면서 소비 여력이 늘어날 것”이라며 “청년뉴딜 정책도 이달부터 본격 시행된다”고 말했다. 정부는 지난달 대기업이 참여하는 직업훈련을 신설하고, 공공·민간 일자리 경험 기회를 확대하는 청년뉴딜 정책을 발표했다.다만 중동전쟁이 장기화할 경우 고용지표가 더 악화할 수 있다고 정부는 밝혔다.

