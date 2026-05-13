[속보] 신화통신 “트럼프, 베이징 도착···2박3일 국빈방문 돌입”

중국 관영 신화통신은 13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 위해 중국 베이징에 도착했다고 전했다.

신화통신은 이날 오후 7시49분쯤 트럼프 대통령 전용기 에어포스원이 베이징 서우두 국제공항에 착륙했다고 보도했다. 공항에서는 중국 측 고위 당국자들이 나와 트럼프 대통령을 영접했다.

트럼프 대통령은 방중 이틀째인 14일 오전 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 할 예정이다.