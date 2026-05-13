후반기 국회의장에 조정식 사실상 확정

삼수 끝에…민주당 후보 당선 조 “연내 국정과제 모두 입법”

22대 국회 후반기 국회의장 후보로 조정식 더불어민주당 의원(사진)이 13일 선출됐다. 선거 직전까지 이재명 대통령 정무특별보좌관을 맡으며 ‘명심’(이 대통령 의중) 후보임을 강조한 전략이 주효한 것으로 분석된다. 조 의원은 “6월 내에 원 구성을 완료하고 12월 내 국정과제 입법을 모두 처리하겠다”고 밝혔다.



민주당은 이날 의원총회를 열어 조정식·김태년·박지원 의원의 3파전으로 치러진 국회의장 경선에서 조 의원을 최종 선출했다. 조 의원은 지난 11~12일 온라인 권리당원 투표 20%와 이날 진행된 의원 현장 투표 80%를 합산한 결과 과반을 득표해 결선 없이 후보로 확정됐다. 조 의원의 국회의장 도전은 21대 후반기, 22대 전반기 국회에 이어 세 번째로, 스스로 “마지막 도전”이라 밝힌 3수 끝에 당선에 성공했다.



조정식 “내달 원 구성” 개헌 재추진 강조

국회부의장엔 남인순·박덕흠



조 의원은 당선 수락연설에서 “인공지능(AI), 저성장, 전쟁 위기, 기술 패권 경쟁까지 모두 역사적·시대적으로 소홀히 할 수 없는 과제”라며 “변화를 선도하고 미래를 설계하며 앞서가는 국회를 만들겠다”고 밝혔다. 그러면서 “후반기 국회가 이재명 정부의 성공, 주권자인 국민을 떠받치는 국회가 될 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 말했다.



조 의원은 “다음달 중으로 원 구성을 완료하고 12월 내 국정과제 입법도 모두 처리하겠다”며 “예측 가능한 국회 운영으로 국회의 새로운 모습을 만들겠다”고 했다. 그는 전반기 국회에서 하지 못한 88개 법안 처리를 후반기 국회 최우선 과제로 꼽았다. 즉시 개헌특위를 구성해 우원식 국회의장이 임기 초부터 추진했으나 무산된 개헌을 재추진하겠다고 했다.



조 의원은 경기 시흥을에서만 내리 6선을 한 당내 최다선 의원이자, 대표적인 친이재명(친명)계이다. 이 대통령이 2022년 20대 대선 경선 후보였을 때 총괄본부장직을 맡았고, 2022년 당대표 시절엔 당 사무총장을 지냈다. 지난해 12월에는 이 대통령 정무특보로 임명됐다. 일각에선 국회의장 출마 의사를 밝힌 상태에서 행정부 수반인 대통령의 참모 격인 정무특보직을 맡는 것은 적절치 않다는 비판이 제기됐다. 그럼에도 조 의원이 이재명 정부와 가장 호흡을 잘 맞출 수 있는 인물이라는 점이 표심에 영향을 미친 것으로 보인다.



이번 선거에선 역대 국회의장 경선 최초로 권리당원 투표 20%가 반영됐다. 이 대통령이 지난 11일 선호투표제 취지를 설명하는 과정에서 조 의원에게 투표했다고 인증한 지지자의 글을 엑스에 공유한 것이 사실상 지지 선언으로 받아들여졌다.



민주당은 이날 여당 몫 국회부의장으로 4선의 남인순 의원을 선출했다. 여성노동운동가 출신인 남 의원은 4선의 민홍철 의원을 상대로 과반 득표를 얻어냈다. 국민의힘에선 4선의 박덕흠 의원이 6선 조경태 의원, 5선 조배숙 의원을 꺾고 야당 몫 국회부의장으로 선출됐다. 국회는 오는 20일 본회의를 열어 후반기 국회의장단 선출 표결을 할 예정이다.

