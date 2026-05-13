[속보] 트럼프 베이징 도착···한정 중국 국가부주석, 공항서 영접

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 전용기 편으로 베이징에 도착했다고 중국중앙TV(CCTV)가 보도했다.

CCTV와 BBC 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오후 7시49분쯤 트럼프 대통령 전용기 에어포스원이 베이징 서우두 국제공항에 착륙했다. 이어 오후 8시 13분쯤 전용기에서 내려 차량을 이용해 시내로 이동했다. 공항에는 한정 중국 국가부주석이 직접 나와 트럼프 대통령을 영접했다.

300여명의 청소년이 중국 오성홍기와 미국 성조기를 흔들며 트럼프 대통령을 맞이했다.

트럼프 대통령은 이후 준비된 차에 탑승해 숙소로 이동했다. 트럼프 대통령은 방중 기간 동안 주중 미국대사관 인근 포시즌스 호텔에 머물 예정이다.

트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석의 초청에 따라 13일부터 15일까지 중국을 국빈 방문한다.

이번 회담은 양국 정상의 지난해 10월 부산 회동 이후 다시 이뤄지는 대면 회담이며, 미국 대통령의 방중은 9년 만이다.

CCTV는 “시진핑 주석은 트럼프 대통령과 중·미 관계 및 세계 평화와 발전에 관한 중대한 문제들을 놓고 심도 있는 의견을 교환할 예정”이라고 덧붙였다.