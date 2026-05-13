피가 모자라…‘69세 헌혈 정년’ 최소 5세 상향 검토

10·20대 의존 혈액 수급 구조 손질 연령 상한 폐지도 염두…내년 시행

정부가 헌혈 참여를 늘리고 혈액 수급의 안정성을 높이기 위해 헌혈 기준을 10년 만에 대폭 손질한다. 현재 만 69세까지인 헌혈 연령 상한을 내년부터 최소 5세 이상 높이는 방안을 추진한다.



보건복지부는 13일 혈액관리위원회 심의를 거쳐 이러한 내용을 담은 ‘제2차 혈액관리 기본계획(2026~2030)’을 확정·발표했다.



복지부는 최소 5세 이상 상한을 높이는 방안부터 연령 제한을 없애고 개인의 건강 상태를 기준으로 판단하는 방안까지 폭넓게 논의 중이다. 전혈헌혈(혈액 전체를 한 번에 채혈한 뒤 적혈구·혈장·혈소판 등으로 분리해 사용하는 방식)은 만 16세부터 69세까지 가능하다. 다만 65세 이상은 60~64세에 헌혈 경험이 있을 때 허용한다.



정부는 저출생·고령화로 혈액 수급 구조가 변화하자 기준 완화에 나섰다. 한국의 헌혈률은 2024년 기준 5.6%로 일본(4.0%), 프랑스(3.9%)보다 높다. 그러나 헌혈자의 절반 이상을 차지하는 10~20대 인구는 계속 주는 반면 가장 많이 수혈받는 고령층은 빠르게 늘고 있다.



헌혈 혈액의 안전성을 이유로 20년 넘게 유지돼온 ALT(알라닌아미노전달효소·간 수치) 검사도 폐지된다. ALT 검사는 1990년대 간염 예방을 목적으로 도입됐지만, 이후 B·C형 간염 바이러스를 직접 검출하는 정밀 검사법이 시행되면서 필요성이 크게 줄었다. 그런데도 국내에서는 관행적으로 검사가 이어져왔고, 2020년부터 2025년까지 약 2억㏄의 혈액이 ALT 검사 결과를 이유로 폐기된 것으로 알려졌다.



이에 더해 정부는 헌혈자 선호를 반영한 기념품과 행사를 늘리고, 헌혈의집이 없는 기초지방자치단체에는 지역 혈액원과 협력해 헌혈버스를 정기적으로 운영하기로 했다.



복지부는 주요 헌혈 연령인 10~20대를 겨냥해 온라인동영상서비스(OTT) 구독권, 헌혈해야만 받을 수 있는 포토카드 같은 기념품도 준비할 예정이다.

