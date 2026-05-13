반찬 만들고 나누니 ‘고립 울타리’ 밖으로

고독사 예방 ‘공유냉장고’ 활동

새 삶 의지 찾는 중장년 남성들

“웃음 되찾고 직장까지 얻었죠”

만든 음식은 나눔·배달로 연결

지역 위기 가구 보호자로 선순환

“오늘의 메뉴는 호박나물이랑 열무·얼갈이김치입니다. 여름철 김치의 제왕 열무김치!”



지난 12일 오후 서울 양천구 신정종합사회복지관(복지관) 조리실에 남성 10여명이 모여 투박한 칼질을 시작했다. ‘노동가’로 경쾌한 트로트 가락이 흘러나왔다. 앞치마를 두르고 모여앉아 열무와 얼갈이를 손질하는 이들은 중장년 독거 남성들이다. 대파를 썰던 한 남성이 “아우 매워, 아이고 눈물 나”라며 너스레를 떨자 주변에서 웃음이 터져 나왔다.



매주 화요일 이곳에서는 ‘고독사 위험군’ 중장년 남성들이 모여 ‘공유냉장고’ 활동을 한다.



사회와 단절된 이들이 매주 함께 반찬을 만들어 이웃들과 나눈다. 복지관은 1인 가구의 고립을 해소하고 중장년 남성의 고독사를 예방하기 위해 2022년부터 공유냉장고 활동을 시작했다.



고시원·단칸방에 홀로 살며 끼니를 거르거나 과도한 음주를 하던 이들은 공유냉장고 활동으로 삶의 의지를 되찾았다고 했다. 홀로 키운 두 딸이 독립한 후 고립감을 느끼던 유동근씨(63)는 “활동 참여를 계기로 다시 세상에 나와 직장까지 얻게 됐다”고 말했다.



4년 전부터 활동해온 이진희씨(58)도 20년 가까이 “한 달에 말을 한두 마디 할 정도”였던 고립 생활을 극복했다. 이씨는 “집안일을 돕거나 기부받은 물품을 서로 나누는 문화가 (생활에) 자연스럽게 자리 잡았다”며 “과거엔 자존심 상해했을 일도 이제는 서로의 처지를 이해하니 ‘고맙다’며 웃는다”고 말했다.



이들이 만든 반찬은 홀로 사는 중장년층이 많은 인근 고시원과 가게 8곳에서 무료로 나눈다. 복지관 인근 슈퍼마켓 사장 유은경씨는 4년 가까이 가게 한편에 공유냉장고 반찬 자리를 내어주고 있다. 유씨는 “반찬이 들어오면 기다렸다는 듯 바로 가져가시는 분이 많다”며 “반찬 한 통이 이분들에겐 생활의 활력이 되는 것 같다”고 말했다.



공유냉장고 활동은 참가자들이 서로 보호자가 되는 연결고리다. 손형래씨(69)는 최근 알코올성 치매를 앓는 동료의 목숨을 구했다. 그는 “술에 취해 죽으려 한다”는 전화를 받자마자 복지사와 함께 동료의 집으로 달려갔다고 했다.



복지관에서 사회복지사로 일하는 홍수진씨는 참가자들의 변화를 체감한다. 그는 “처음에는 참가자들이 서툰 표현 방식 때문에 사소한 오해로 다투기도 했다”며 “지금은 표현이 조금 거칠어도 ‘친해지고 싶어서 저런다’고 웃고 넘길 만큼 화기애애해졌다”고 말했다.



사회적 고립에 따른 위기는 홀로 사는 중장년 남성들에게 더 크다. 보건복지부가 발표한 ‘2024년 고독사 사망자 실태조사 결과’를 보면 2023년 고독사 사망자 3632명 중 약 80%가 남성이었고, 그중 절반 이상이 50~60대였다.



성범룡 복지관 과장은 “고립된 중장년 남성들이 밖에 나와 변화를 체감해야 그 동력이 사회로 환원될 수 있다”며 “이들의 변화를 뒷받침할 지역사회의 지속적인 관심이 필요하다”고 말했다.

