육아휴직 2년·연 1% 저금리 대출…KT, 출산·양육 지원 강화

작년 육휴 사용 10명 중 4명 남성 98%가 복직…“경력 단절 근절”

KT가 일·가정 양립 문화 조성을 위해 ‘직원 맞춤형’ 육아지원책을 확대해 나가기로 했다. 지난해 KT의 육아휴직 사용자 10명 중 4명은 남성 직원이었다.



KT는 출산·육아 전 과정에서 가족친화제도를 확대 운영해 나가겠다고 13일 밝혔다. 우선 KT는 자녀 출산 시 자녀당 최대 1억원을 연 1% 저금리로 대출해주는 ‘신생아 첫만남 대부’를 운영한다.



육아휴직도 법정 기간(1년)에 1년을 더해 총 2년간 지원한다. 입학과 신학기 등 돌봄 수요가 집중되는 시기에는 ‘초등자녀 돌봄 휴직제도’를 운영한다. 만 12세 이하 자녀를 둔 직원은 하루 2시간 범위 내에서 급여 차감 없이 근로시간을 단축할 수 있도록 하고 있다.



사내 돌봄 인프라도 확대하고 있다. 지난해 KT 광화문 사옥에 100여명의 임직원 자녀를 수용할 수 있는 약 488평 규모의 어린이집이 마련됐다. 외국어 원어민 강사를 포함한 교사진을 꾸리고, 학부모 전용 주차공간을 만드는 등 실제 직원의 수요를 반영했다는 것이 KT 측 설명이다.



KT는 직원 맞춤형 제도 설계를 위해 ‘하이 베이비 태스크포스(TF)’를 운영한다. ‘하이 베이비 TF’는 출산·육아기 직원과 인사·복지 등 실무자들이 함께 불편요소와 개선 과제를 발굴하는 기구다.



지난해 KT의 육아휴직 복직자 비중은 98.1%, 복직 후 12개월 이상 근무를 이어간 직원 비중은 99.3%로 집계됐다. 지난해 육아휴직 사용자 10명 중 4명은 남성 직원이었다. 육아휴직 대상자 중 육아휴직 사용률은 38.5%였다.

