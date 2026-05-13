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롯데건설, AI로 전 과정 품질 관리 ‘하자’ 줄인다

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본문 요약

롯데건설이 건설 전 과정을 디지털·인공지능 기반으로 재정립하는 품질관리 패러다임을 도입한다고 13일 밝혔다.

롯데건설은 시공 이력과 품질 데이터를 통합해 관리하는 시스템도 구축하고 있다.

롯데건설 관계자는 "이번 품질관리 체계 강화는 단순한 점검 강화를 넘어 현장에서 실제로 작동하는 기준을 만들고 이를 데이터와 AI로 정교하게 운영하는 게 핵심"이라며 "기본을 탄탄히 하는 게 결국 최고의 품질로 이어진다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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롯데건설, AI로 전 과정 품질 관리 ‘하자’ 줄인다

입력 2026.05.13 21:39

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

현장별 위험 요소 사전에 찾아내

롯데건설이 건설 전 과정을 디지털·인공지능(AI) 기반으로 재정립하는 품질관리 패러다임을 도입한다고 13일 밝혔다.

롯데건설은 최근 전사 차원의 ‘하자 저감 태스크포스팀(TFT)’을 신설했다. TFT는 설계부터 시공·준공까지 현장 간 품질이 일정하도록 표준시방서를 바탕으로 기술 기준을 정비했다.

또 이를 현장에 쉽게 적용하기 위해 입찰 및 현장설명서 기준을 보완하고 세부 지침도 구체화했다.

아울러 AI 기반 품질관리 기술을 본격적으로 현장에 도입한다. 모바일과 웹으로 수집한 현장 점검 데이터를 AI가 분석해 주요 품질 이슈 발생 가능성을 사전에 찾아낸다. 데이터가 축적되면 현장별 위험 요소와 반복되는 하자를 예측할 수 있게 된다. 롯데건설은 시공 이력과 품질 데이터를 통합해 관리하는 시스템도 구축하고 있다.

롯데건설 관계자는 “이번 품질관리 체계 강화는 단순한 점검 강화를 넘어 현장에서 실제로 작동하는 기준을 만들고 이를 데이터와 AI로 정교하게 운영하는 게 핵심”이라며 “기본을 탄탄히 하는 게 결국 최고의 품질로 이어진다”고 말했다.

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