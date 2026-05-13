아드보카트, ‘인구 15만’ 퀴라소 사령탑 복귀…올해 78세 ‘월드컵 최고령 감독’ 새 역사 도전

2006 독일 월드컵 당시 한국 축구대표팀을 이끌었던 ‘작은 장군’ 딕 아드보카트 감독(네덜란드·사진)이 다시 월드컵 무대에 선다. 이번에는 카리브해의 작은 섬나라 퀴라소 대표팀 사령탑으로 역사에 도전한다.



퀴라소축구협회(FFK)는 13일 SNS를 통해 아드보카트 감독을 국가대표팀 새 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 가족 건강 문제로 지난 2월 자진 사임한 지 약 석 달 만의 복귀다.



1947년생인 아드보카트 감독은 2026 북중미 월드컵 본선에서 지휘봉을 잡으면 역대 월드컵 최고령 감독 기록도 새로 쓰게 된다. 기존 기록은 오토 레하겔 감독이 보유하고 있다. 레하겔 감독은 2010 남아프리카공화국 월드컵 당시 만 71세 317일의 나이로 그리스 대표팀을 지휘했다.



아드보카트 감독은 한국 축구와도 깊은 인연이 있다. 그는 2005년 한국 대표팀 감독으로 부임해 2006 독일 월드컵 본선 진출을 이끌었고, 본선에서는 토고전 승리와 함께 1승1무1패 성적을 남겼다. 이후 아드보카트 감독은 네덜란드, 러시아 등 다양한 국가대표팀과 유럽 클럽팀을 두루 지휘하며 풍부한 경험을 쌓았다. 1994 미국 월드컵에서는 네덜란드를 8강으로 이끌기도 했다.



퀴라소는 인구 약 15만명의 작은 국가지만 최근 북중미 지역에서 빠르게 경쟁력을 끌어올렸다. 아드보카트 감독은 2024년부터 팀을 맡아 사상 첫 월드컵 본선 진출을 이끌었다. 그러나 지난 2월 건강이 악화된 딸을 돌보기 위해 사임했고, 퀴라소 대표팀은 프레드 뤼턴 감독 체제로 전환했다. 퀴라소는 지난 3월 평가전에서 중국에 0-2, 호주에 1-5로 완패하며 흔들렸다. 선수단과 현지 스폰서들 사이에서 아드보카트 감독 복귀 요구가 이어졌고, 결국 협회는 다시 그에게 대표팀을 맡기기로 결정했다.



퀴라소는 2026 북중미 월드컵 E조에서 독일, 에콰도르, 코트디부아르와 맞붙는다. 월드컵 본선 데뷔전은 오는 6월15일 미국 휴스턴에서 열리는 독일전이다.

