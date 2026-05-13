인민일보에 칼럼…오동환 전 경향신문 논설위원 별세

경향신문 출신 칼럼니스트 오동환씨가 지난 12일 별세했다. 향년 87세.



강원 횡성에서 태어나 중앙대 국어국문학과를 졸업한 고인은 출판사 ‘민중서관’에서 첫 직장생활을 한 뒤 1968년 한국경제신문 기자로 언론인의 길을 걷게 됐다.



1970년 경향신문으로 옮긴 고인은 월간경향 부장대우, 논설위원 등을 거쳐 ‘우리말 산책’과 ‘여적’ 등 칼럼을 썼다. 특히 ‘여적’ 연재는 1082차례 이어진 것으로 전해진다. 그는 다른 매체에도 왕성하게 글을 실었다. 특히 2000년대 초반부터 경인일보에 게재한 ‘참성단’ 칼럼의 경우 4000회 이상 연재했고, 중국 ‘인민일보’에도 3년간 실렸다.



어문연구가이기도 했던 그는 ‘칼럼니스트는 문장의 흡인력을 키우는 노력을 해야 하고, 많이 배워 아는 것이 풍부해야 한다’는 지론을 가지고 있었다.



1985년 <우리말 산책>을 시작으로, 2020년 <당신은 한자 까막눈이십니까>까지 30년 넘는 기간 동안 꾸준히 책도 내왔다. 시인으로 등단하기도 했다.



유족은 부인 박재분씨와 1남3녀(오세향·세랑·세정·세남씨), 사위 이영동·박범식씨 등이 있다. 빈소는 은평성모병원, 발인은 14일 오전에 이뤄진다.

