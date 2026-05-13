필리핀 의회 건물에서 총성···‘ICC 기소’ 상원의원 체포 과정서 발생

필리핀 상원의원에 대한 국제형사재판소(ICC)의 체포영장을 집행 과정 중 의회 건물에서 총격전이 벌어졌다.

AP통신은 13일(현지시간) 필리핀 파사이 상원 의사당에서 로널드 델라 로사 필리핀 상원의원에 대한 ICC 체포영장 집행 중 총격전이 발생했다고 전했다.

마크 란드로 멘도사 필리핀 상원 사무총장은 지금까지 사상자는 없는 것으로 보고됐다고 밝혔다.

이날 오후 의사당에는 델라 로사 상원의원의 체포 영장을 집행하기 위해 군인들이 배치된 상태였다. 사건은 델라 로사 의원이 도망치는 모습이 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 후 발생했다.

델라 로사 상원의원은 전직 필리핀 경찰청장 출신으로 로드리고 두테르테 전 필리핀 대통령의 이른바 ‘마약과의 전쟁’ 작전을 시행했던 인물이다. 이 마약 단속 작전을 집행하는 과정에서 용의자 6000여명이 사망했다.

ICC 검찰은 지난 2월 공개한 문서에서 델라 로사 상원의원과 크리스토퍼 고 상원의원을 두테르테 전 대통령의 반인도적 범죄 사건 공범으로 적시했다. 두테르테 전 대통령은 필리핀 남부 다바오시장을 맡은 2013∼2016년 발생한 살인 19건과 대통령 재임 시절인 2016∼2017년 마약 밀매 조직 범죄자 살해 14건에 연루된 혐의 등으로 기소됐다.

앞서 델라 로사 의원은 ICC의 체포 영장 집행을 거부하겠다며 지지자들에게 체포 저지를 위해 거리로 나와달라고 호소했다.