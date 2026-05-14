완주·임실 등서 공천 반발 잇단 독자 행보 ‘일당 독주’ 피로감에 판세 급변

전북 정치 지형에 변화 조짐이 뚜렷해지고 있다. 더불어민주당 후보들의 무투표 당선 가능성까지 거론되던 지역이지만 최근 공천 탈락자와 중량급 인사들의 무소속 출마가 잇따르고 있다. 공천 갈등이 내부 반발을 넘어 민주당 중심의 지역 정치 구조를 흔드는 변수로 부상했다. 장기간 일당 독주로 인한 피로감과 공천 과정 논란이 맞물리며 ‘민주당 공천 = 당선’이라는 공식에도 균열 조짐이 나타난다는 분석이 나온다.

13일 정치권에 따르면 전북 기초단체장 선거 곳곳에서 공천 후폭풍이 이어지고 있다. 완주군수 선거에서는 민주당 경선에서 컷오프된 국영석 후보는 무소속 출마를 선언하며 판세 변화 가능성이 커지고 있다. 국 후보는 “당보다 군민의 뜻이 우선”이라며 “‘선민후당’ 신념으로 정치적 이해관계를 뛰어넘어 완주 발전과 희망을 위해 앞으로 나가겠다”고 말했다.

임실군수 선거에서는 한병락 예비후보가 민주당 경선 마감 직전 통보된 ‘25% 감점’ 규정에 반발하며 독자 행보를 선언했다. 한 후보는 “당 간판이 아닌 군민의 선택을 받겠다”며 무소속 후보 간 단일화를 제안했다. 부안에서는 김종규 전 군수가 현직 군수 3선 저지를 내걸고 무소속 출마를 공식화했다. 김 전 군수는 최근 지역 여론을 언급하며 “63%가 반대하는 리더십으로는 부안을 바꿀 수 없다”고 말했다.

진안·순창·남원 등에서도 공천 심사 결과에 반발한 예비후보들의 무소속 출마 움직임이 잇따르고 있다. 지역 안팎에서는 2022년 지방선거 당시 ‘학습 효과’를 주목한다. 4년 전 전북에서는 임실·순창·무주 등 3개 기초단체에서 무소속 후보가 민주당 후보를 꺾고 당선됐다. ‘민주당 경선이 곧 본선’이라는 암묵적 구조 속에서 누적된 반발 심리가 이번에도 표심으로 이어질 수 있다는 관측이 나오고 있다.

이 같은 흐름은 민주당에서 제명돼 무소속으로 전북지사에 출마하는 김관영 후보를 중심으로 한 이른바 ‘무소속 연대’ 가능성으로까지 이어지고 있다. 군산·김제·부안을 보궐선거에 나서는 김종회 전 의원이 김 후보 회견장에 동행하며 독자 출마를 선언했다.

무소속 후보의 경쟁력은 여론조사에서도 일부 확인된다. 최근 전북 지역 유권자를 대상으로 실시한 한 여론조사에서 김관영 무소속 후보와 민주당 이원택 후보가 오차범위 내 접전을 벌이는 것으로 나타났다.

위기감이 커지자 민주당 지도부도 단속 수위를 높이고 있다. 민주당 중앙당은 무소속 및 타당 후보 지원 행위 적발 시 즉각 징계하겠다는 방침과 함께 공천 불복 탈당자에 대한 ‘영구 복당 불허’ 원칙을 재차 밝혔다.

다만 전북은 민주당 텃밭으로, 여당 조직력과 지지 기반이 여전히 견고하다는 분석도 적지 않다. 지역 정치권 한 관계자는 “김관영 후보 출마 이후 독자 노선을 고민하는 인사들이 늘어난 것은 사실”이라면서도 “실제 본선에서 무소속 바람이 정당 간판을 넘어설 수 있을지는 미지수”라고 말했다.