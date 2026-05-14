부동산원이 “균형발전”, HUG가 “주택공급”…영역 허무는 ‘친명’ 기관장들

‘친명(친이재명)계’ 정치인 출신 기관장이 부임한 국토교통부 산하 기관들이 최근 영역 확장을 추진하고 있다. 통계기관인 한국부동산원은 국토 균형발전과 주거정책, 보증기관인 주택도시보증공사(HUG)는 주택공급으로 시야를 넓히는 중이다. 기존 국토부 관료와 연구원 중심 조직의 틀을 깬다는 기대도 있지만, 본연의 역할이 부실해진다는 우려도 나온다.

부동산원은 지난 2월 이헌욱 원장 취임 직후 태스크포스(TF) 성격의 ‘대도약추진팀’을 꾸려 새 역할과 과제를 발굴하고 있다. ‘대도약’은 이재명 대통령이 경제 성장 등을 강조하며 곧잘 썼던 용어로, 올해 신년인사회 주제도 ‘회복을 넘어 대도약의 길로’였다.

이 원장은 오랜 친명 인사로 꼽힌다. 이 대통령이 경기지사이던 2019~2022년 경기주택도시공사(GH) 사장으로서 ‘기본사회’ 시리즈 중 하나인 ‘기본주택’ 정책을 설계한 것으로 알려졌다.

대도약추진팀은 지난 4월 ‘국토 균형발전’과 ‘주거권 보장’ 관련 아이디어 공모전을 열며 존재감을 드러냈다. 과거 ‘부동산 정보 활용 방안’ 등에 관한 공모전을 연 것과 비교해 주제가 튄다는 안팎의 평가가 많았다. 부동산원 핵심 관계자는 통화에서 “데이터 전문 기관으로서 균형발전과 주거권 보장에 도움이 될 수 있는 방향을 생각해보자는 취지”라며 “부동산원이 균형발전 등을 화두로 던지면서 데이터를 활용하면 일자리, 교육 등 여러 요소의 영향을 표현할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

부동산원의 역할 변화는 연초 국토부 업무보고에서부터 감지됐다. 당시 부동산원은 ‘재건축 등 정비사업 컨설팅’을 중점 추진과제로 앞세웠다. 이미 통계를 넘어 주택공급 영역까지 나아가는 길에서 TF를 가동한 셈이다. 부동산원 관계자는 “아직 구체적 방향을 정한 것 같지는 않다”고 했다.

HUG는 이미 ‘주택공급 기관’으로 변신한다는 포부를 밝힌 상태다. 지난 1월 취임한 최인호 사장은 최근 기자들과 만나 HUG 자체 재원으로 리츠(부동산투자회사)를 설립해 임대주택을 공급한다는 구상을 설명했다. 재선 의원 출신인 최 사장 역시 친명 성향으로 분류된다.

현재도 HUG는 청약저축 등으로 조성한 주택도시기금을 관리하며 이를 출자하거나, 본래의 보증 기능으로 주택공급을 뒷받침하고 있다. HUG 관계자는 “주택 경기 부진, 청약 인기 하락 등으로 주택도시기금이 줄어들어 공급 기여에 한계가 있다 보니, 자체 자금을 직접 투입해 사업 주체가 되겠다는 것”이라고 말했다. HUG 내부에선 “정치인 출신 사장 특유의 다른 보법”이란 평가가 나온다.

일각에선 이런 영역 확장에 대한 우려도 제기된다. 국토부 간부 출신 한 인사는 “주거안정을 위해선 건설, 금융, 통계 등 여러 분야가 조화를 이뤄야 한다”며 “업무가 중복되면서 시너지를 내는 게 아니라 오히려 사각지대가 생기면 곤란하다”고 말했다.