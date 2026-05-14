이스라엘 “네타냐후 총리, 전쟁 중 UAE 방문”···UAE는 ‘즉각 부인’

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란과의 전쟁 중 아랍에미리트연합(UAE)를 극비리에 찾았다고 이스라엘 총리실이 밝혔다.

네타냐후 총리실은 14일(현지시간) “네타냐후 총리가 ‘사자의 포효’ 작전 기간 중 UAE를 비밀리에 방문해 셰이크 모하메드 빈 자예드 알 나얀 UAE 대통령과 회담했다”고 발표했다. 그러면서 “이번 회담이 양국 관계에서 역사적인 돌파구를 이끌어냈다”고 전했다.

이날 로이터통신도 소식통을 인용해 양국 정상의 회담이 지난 3월26일 오만 국경 인근의 오아시스 도시 알아인에서 이뤄졌으며 수 시간 동안 진행됐다고 보도했다.

UAE는 즉각 부인에 나섰다. UAE 외무부는 이날 성명을 통해 “전적으로 사실이 아니다”라며 “양국 관계는 비공식적이거나 불투명한 합의에 기반하지 않는다”고 강조했다. 양국의 관계가

아브라함 협정의 틀 안에서 이뤄지고 있다는 점도 재차 밝혔다.아브라함 협정은 2020년 도널드 트럼프 1기 행정부 당시 UAE를 비롯한 여러 아랍 국가가 이스라엘을 국가로 인정하고 국교를 수립한 것을 말한다.

UAE는 부인했지만, UAE가 미·이란 전쟁 기간 미국, 이스라엘과 거리를 좁히고 있다는 신호는 계속해서 포착되고 있다. 지난 12일에는 마이크 왈츠 유엔 주재 미국 대사가 UAE에 대한 이스라엘의 저고도 방공시스템 아이언 돔 제공 사실을 공식 인정했다. 같은 날 월스트리트저널(WSJ)이 ‘UAE가 이란을 비밀리에 여러 차례 공격했으며 이것이 미국 묵인 하에 이뤄졌다’는 취지의 보도를 하기도 했다.