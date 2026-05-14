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뉴욕증시, 인플레 우려에도 반도체 랠리 타고 강세 지속…S&P500 최고치 경신

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본문 요약

고유가발 인플레이션 상승 우려에도 불구하고 반도체주 랠리 지속에 힘입어 13일 뉴욕증시가 강세로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 전장보다 43.29포인트 오른 7,444.25에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 314.14포인트 오른 26,402.34에 각각 마감했다.

S&P 500 지수와 나스닥 지수는 이날 상승으로 사상 최고치 기록을 다시 경신했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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뉴욕증시, 인플레 우려에도 반도체 랠리 타고 강세 지속…S&P500 최고치 경신

입력 2026.05.14 07:34

수정 2026.05.14 07:36

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  • 이정호 기자

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S&P 0.58%↑…나스닥 1.20%↑

다우지수는 하락…금융·소매업 영향

뉴욕증권거래소(NYSE) 전경. NYSE 제공

뉴욕증권거래소(NYSE) 전경. NYSE 제공

고유가발 인플레이션 상승 우려에도 불구하고 반도체주 랠리 지속에 힘입어 13일(현지시간) 뉴욕증시가 강세로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 43.29포인트(0.58%) 오른 7,444.25에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 314.14포인트(1.20%) 오른 26,402.34에 각각 마감했다.

S&P 500 지수와 나스닥 지수는 이날 상승으로 사상 최고치 기록을 다시 경신했다.

30개 우량주로 구성된 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 67.36포인트(-0.14%) 내린 49,693.20에 마감했다.

이날 강세 흐름은 인공지능(AI) 주도주들이 만들었다. 매그니피센트7(M7) 종목 중 마이크로소프트(-0.63%)를 제외한 나머지 6개 종목이 이날 상승 마감했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 일정에 합류한 가운데 첨단 AI 칩의 중국 판매 확대 기대에 엔비디아는 이날 2.29% 올랐다. 구글 모회사 알파벳은 이날 3.94% 상승해 M7 가운데 가장 큰 상승 폭을 보였다.

메모리칩 제조사인 마이크론은 4.8% 오르며 전날 낙폭을 만회했다.

포드는 중국 배터리 제조사인 CATL과의 제휴 협력이 월가의 재조명을 받으며 이날 13.18% 급등했다.

반면 JP모건체이스(-1.52%), 비자(-1.87%), 아메리칸 익스프레스(-1.50%), 홈디포(-2.55%) 등 금융업과 소매업은 인플레이션 우려 여파로 하락해 다우지수 하락에 영향을 줬다.

한편 4월 미국의 생산자물가지수(PPI)는 에너지 가격 급등 여파로 전년 대비 6.0% 상승해 지난 2022년 12월 이후 가장 높은 상승률을 기록, 인플레이션 상승 우려를 키웠다.

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