창간 80주년 경향신문

밴스 미 부통령 “이란과 종전협상에 진전...레드라인은 ‘핵무기’”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

JD 밴스 미국 부통령이 이란과 종전협상에 진전이 있다고 주장했다.

전날 트럼프 대통령이 이란과 협상 과정에서 "미국인의 경제 상황은 생각하지 않는다"고 발언해 논란이 인 데 대해서는 "보도 왜곡"이라고 주장하면서 "최종 목표는 이란이 핵무기를 결코 획득하지 못할 것이라는 확신을 미국 국민에게 주는 것"이라고도 말했다.

이란과의 전쟁 여파로 지난달 미국 물가가 3년 만에 가장 큰 폭으로 오른 것으로 나타났다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

밴스 미 부통령 “이란과 종전협상에 진전...레드라인은 ‘핵무기’”

입력 2026.05.14 07:42

수정 2026.05.14 07:51

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

JD 밴스 미국 부통령이 13(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 워싱턴|AFP연합뉴스

JD 밴스 미국 부통령이 13(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 워싱턴|AFP연합뉴스

JD 밴스 미국 부통령이 이란과 종전협상에 진전이 있다고 주장했다.

AP통신 등에 따르면 밴스 부통령은 13일(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 “우리가 진전을 이루고 있다고 본다”며 “근본적인 문제는 도널드 트럼프 대통령의 레드라인을 만족시킬 수 있을 만큼 충분한 진전을 만들어낼지 여부”라고 말했다.

그는 “레드라인은 아주 단순하다”며 “이란이 핵무기를 보유하지 못하도록 충분한 안전 장치를 마련했다고 대통령이 확신하는 것”이라고도 덧붙였다.

밴스 부통령은 지난달 파키스탄에서 진행된 이란과의 협상을 언급하면서 “파키스탄에서 진전이 있었고 그 이후에 더 진전이 있었다”고 말하기도 했다. 이어 “대통령은 현재 외교적 해법의 길을 선택했고 지금 내가 집중하는 것도 그것”이라고도 했다.

밴스 부통령이 주장은 트럼프 대통령의 최근 이란의 수정 종정안에 대한 반응과는 배치된다. 트럼프 대통령은 두 번째 방중을 앞두고 이란의 제안에 대해 “용납불가” “쓰레기” 등 거친 표현을 썼다.

전날 트럼프 대통령이 이란과 협상 과정에서 “미국인의 경제 상황은 생각하지 않는다”고 발언해 논란이 인 데 대해서는 “보도 왜곡”이라고 주장하면서 “최종 목표는 이란이 핵무기를 결코 획득하지 못할 것이라는 확신을 미국 국민에게 주는 것”이라고도 말했다.

트럼프 “미국인 경제? 신경 안 쓴다”···3년 만에 물가 최고로 올랐는데도 ‘마이웨이’

이란과의 전쟁 여파로 지난달 미국 물가가 3년 만에 가장 큰 폭으로 오른 것으로 나타났다. 물가 부담이 커지는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 “(전쟁 상황에서) 미국인들의 경제 상황은 생각하지 않는다”고 말해 논란이 되고 있다. 미국 장바구니 ‘빨간불’ 미국 노동통계국(BLS)이 12일(현지시간) 발표한 자료에 따르면 미국 소비자물가지수(CP...

https://www.khan.co.kr/article/202605131444001/amp

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글