오늘부터 6·3 지방선거 후보등록 시작…“내란 심판” vs “정권 심판”

21일부터 13일간 공식선거운동…29~30일 사전투표

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 후보자 등록이 14일부터 이틀간 진행된다. 전국 14곳에서 치러지는 재보궐선거가 맞물려 미니 총선급으로 판이 커진 가운데, 더불어민주당은 내란 심판론을, 국민의힘은 정부 견제론을 전면에 내걸고 정국 주도권을 잡기 위한 총력전에 돌입했다.

중앙선거관리위원회는 이날부터 관할 선거구 선거관리위에서 15일까지 후보자 등록을 받는다. 신청 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다. 후보자 등록 상황과 후보자가 제출한 재산·병역·전과·학력·세금 납부·체납사항·공직선거 입후보경력 등은 다음달 3일 선거일까지 중앙선관위 선거통계시스템(https://info.nec.go.kr)에 공개된다.

후보자의 공식 선거운동 기간은 오는 21일부터 선거일 전날인 다음달 2일까지 13일간이다. 이전까지는 예비 후보자의 선거운동만 할 수 있다. 예비후보자와 달리 후보자는 선거운동 기간에 차량을 이용한 거리 유세나 연설과 대담, 선거공보물 발송, 선거 벽보와 현수막 게시 등을 할 수 있다. 광역시장과 도지사 후보들은 신문·방송 광고도 할 수 있다.

공개 장소 연설과 대담은 오전 7시부터 오후 11시까지 할 수 있다. 차량 부착용이나 휴대용 확성장치는 오전 7시부터 오후 9시까지만 사용할 수 있다. 항공기 안과 터미널 구내, 지하철 구내, 병원, 도서관 등에서는 연설이 금지된다.

전화와 문자메시지, e메일, 소셜미디어 등을 통한 선거운동도 이뤄진다. 전화를 이용한 선거운동은 오전 6시부터 오후 11시까지 가능하다. 컴퓨터를 이용한 자동 송신장치를 설치해 전화하는 행위는 금지된다.

오는 28일부터는 선거 여론조사 결과 공표가 금지된다.

사전투표는 오는 29~30일 이틀간 진행된다. 투표 시간은 오전 6시에서 오후 6시까지다.

전국 14곳에서 열리는 국회의원 재보선은 미니 총선급으로 치러진다. 이중 13곳은 민주당 의원의 지역구였다. 민주당은 의석 사수를, 국민의힘은 추가 의석 확보를 목표로 삼고 있다.

여야는 선거대책위원회 체제로 전환하며 총력전에 나섰다. 더불어민주당은 내란 심판을, 국민의힘은 정권 심판을 내걸었다.

정청래 민주당 대표는 전날 국회 기자회견에서 “국민의힘은 내란을 옹호하는 반헌법, 반민주 세력”이라며 “이번 6·3 지방선거에서 민심의 혹독한 심판을 받아야 한다”고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표는 전날 여의도 당사에서 열린 선대위 발대식에서 “국민의힘에 투표해주셔야 내 집과 재산을 지키고, 국민의힘이 승리해야만 이재명의 대한민국 파괴를 막을 수 있다”고 말했다.