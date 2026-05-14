창간 80주년 경향신문

미 상원, 케빈 워시 연준의장 후보자 인준안 통과···‘역대 최소 표차’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 연방 상원에서 케빈 워시 연방준비제도 차기 의장 후보자 인준안이 3일 통과됐다.

상원은 전날 워시 후보자의 연준 이사 인준안을 가결한 데 이어 이날 의장 인준안까지 통과시키면서 워시 후보자는 16일 임기가 끝나는 제롬 파월 의장에 이어 바로 의장직을 수행할 수 있게 됐다.

상원 인준을 거친 임명안은 트럼프 대통령의 최종 서명을 거쳐 공식 발효된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 상원, 케빈 워시 연준의장 후보자 인준안 통과···‘역대 최소 표차’

입력 2026.05.14 08:04

수정 2026.05.14 09:18

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

케빈 워시 미국 연방준비제도 의장 후보자가 지난달 21일(현지시간) 워싱턴 상원에서 열린 청문회에서 발언하고 있다. 워싱턴|AFP연합뉴스

케빈 워시 미국 연방준비제도 의장 후보자가 지난달 21일(현지시간) 워싱턴 상원에서 열린 청문회에서 발언하고 있다. 워싱턴|AFP연합뉴스

미국 연방 상원에서 케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장 후보자 인준안이 13일(현지시간) 통과됐다. 연준은 미국의 중앙은행이다.

미 CNN방송은 이날 상원이 본회의에서 워시 후보자 인준안을 가결했다고 전했다. 결과는 찬성 54표, 반대 45표로, 이번 표결은 1977년 연준 의장 인준 절차 도입 이후 가장 근소한 표차로 기록됐다. 공화당 상원의원 53명 전원이 찬성표를 던진 데 반해 민주당에서는 친 트럼프 행보를 보여온 존 페터먼 의원만 유일하게 찬성했다.

상원은 전날 워시 후보자의 연준 이사 인준안을 가결한 데 이어 이날 의장 인준안까지 통과시키면서 워시 후보자는 16일 임기가 끝나는 제롬 파월 의장에 이어 바로 의장직을 수행할 수 있게 됐다. 연준 의장 임기는 4년이다. 상원 인준을 거친 임명안은 트럼프 대통령의 최종 서명을 거쳐 공식 발효된다.

워시 후보자는 앞서 지난달 알린 상원 인준 청문회에서 “나는 트럼프 대통령의 양말 인형(꼭두각시)가 되지 않겠다”며 연준의 독립성을 강조했다. 트럼프 대통령이 금리 인하를 통한 경기 부양 등 자신의 뜻을 관철시키기 위해 자신을 지명했다는 민주당 측 비판에 반박한 것이다.

그러나 상황은 녹록지 않다. 미·이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승으로 인해 이날 미 노동부 노동통계국이 발표한 4월 미국 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 6.0% 상승했다. 2022년 12월 이후 가장 높은 상승률이다. 통상 물가가 치솟을 때 중앙은행은 금리를 유지하거나 인상해 물가를 억제한다.

전문가들 사이에선 연준이 적어도 내년까지 금리를 동결할 것이라는 관측이 나온다. 일각에선 추가 인상 가능성까지 제기된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글