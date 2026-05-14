연구비 1억원 유흥업소서 ‘펑펑’…화학연 연구원 적발

국가과학기술연구회 감사위 조사 결과…해임 통보 클린카드 PG사 찍히는 점 악용해 사용 제한 피해가

연구비 카드로 약 1억원을 유흥업소에서 쓴 과학기술정보신부 산하 한국화학연구원 연구자가 감사에서 적발돼 해임 처분 통보를 받았다.

14일 국가과학기술연구회(NST) 감사위원회가 공개한 화학연 특정감사 보고서에 따르면 화학연 연구원 A씨는 지난해 4~12월 연구비카드 및 법인카드로 9671만2240원을 141회에 걸쳐 불법 유흥업소 이용 등에 사용했다.

연구비는 룸살롱, 유흥주점 등 클린카드 제한 업종에서 이용할 수 없으며 상품권 구매에도 쓸 수 없다.

하지만 A씨는 유흥업소가 결제대행업체(PG)를 통해 카드 결제를 처리하는 점을 악용해 클린카드 제한을 피했다. 카드 명세서에 실제 업소명이 아닌 PG사 상호명이 표시되는 점을 이용해 클린카드의 결제차단 기능을 회피했던 것이다.

또 상품권 구매 사이트나 통신사 소액 결제로 상품권을 사고 현금화하는 이른바 ‘카드깡’을 통해 유흥업소에 송금했다. 개인 채무 변제에도 연구비를 사용했다.

감사위원회는 A씨에 대해 회계 질서 문란 등의 이유를 들어 해임 처분을 내릴 것을 통보했다. 이번 사안과 관련해 A씨에 대한 수사도 요청했다고 감사위는 밝혔다.

화학연은 사용액 전액 환수 및 업무 처리 절차 개선, 구성원 교육 강화 등을 통해 이 같은 사안이 재발하는 일을 방지하겠다는 의견을 냈다. A씨도 감사 결과에 이견이 없으며 사적 사용액을 전액 변제하겠다고 했다.