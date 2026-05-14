“AI 비서 품은 달리는 컴퓨터”…현대차, ‘더 뉴 그랜저’ 출시

현대차 최초 ‘플레오스 커넥트’·글레오 AI 첫 탑재 전동식 에어벤트·차세대 하이브리드 등 첨단 사양

현대자동차가 국내 대형 세단의 상징인 그랜저의 7세대 부분 변경 모델 ‘더 뉴 그랜저’를 14일 공식 출시했다. 이번 신형 그랜저는 단순한 외관 변경을 넘어 현대차의 ‘소프트웨어 중심 자동차(SDV)’ 비전을 구체화한 지능형 모빌리티로 평가된다.

현대차는 이날 플래그십 대형 세단 그랜저의 7세대 부분 변경 모델인 ‘더 뉴 그랜저’를 출시했다고 밝혔다.

이번 신형 그랜저에서 가장 눈에 띄는 변화는 현대차 최초로 적용된 차세대 인포테인먼트 플랫폼 ‘플레오스 커넥트(Pleos Connect)’다. 안드로이드 오토모티브 기반의 이 플랫폼은 대형언어모델(LLM)을 활용한 생성형 AI 에이전트 ‘글레오(Gleo) AI’를 탑재했다. 이를 통해 단순한 음성 제어를 넘어 운전자와 감성적인 대화를 나누고, 복잡한 지식 검색이나 일정을 추천하는 등 진화된 지능형 비서 역할을 수행한다.

디자인은 기존의 완성도를 유지하면서도 디테일을 날카롭게 다듬었다. 전면부 프런트 오버행을 15mm 늘려 현대차 세단의 상징인 ‘샤크 노즈’(상어 코) 형상을 강조했고, ‘심리스 호라이즌 램프’는 더욱 얇고 길게 설계해 미래지향적인 인상을 완성했다.

실내에는 첨단 하드웨어 기술이 대거 투입됐다. 공기 토출구를 디스플레이 내에서 통합 제어하는 ‘전동식 에어벤트’와 고분자 분산형 액정(PDLC) 필름을 사용해 루프 투명도를 6단계로 조절하는 ‘스마트 비전 루프’가 대표적이다. 특히 스마트 비전 루프는 별도의 기계식 블라인드 없이도 열 차단과 개방감을 동시에 만족시킨다.

주행 안전과 정숙성도 대폭 개선됐다. 차량이 지나온 궤적을 기억해 자동으로 후진 조향을 돕는 ‘기억 후진 보조(MRA)’와 운전자의 시선 및 안전벨트 착용 여부를 실시간 모니터링하는 시스템(ICMU)이 탑재됐다. 또한 고속도로 주행 시 차체 흔들림을 억제하는 ‘바디 모션 제어(HBC)’ 기술을 적용해 플래그십 세단다운 안락함을 확보했다.

파워트레인은 가솔린 2.5·3.5, LPG 3.5와 함께 하이브리드 등 4가지 라인업으로 운영된다. 특히 하이브리드 모델에는 세단 최초로 구동 모터(P2)와 시동 발전 모터(P1)를 병렬로 결합한 차세대 하이브리드 시스템이 적용되어 연비와 주행 성능을 동시에 잡았다.

현대차 관계자는 “신형 그랜저는 40년 헤리티지 위에 최신 소프트웨어 기술을 녹여낸 결과물”이라며 “단순한 이동 수단을 넘어 고객의 삶에 깊숙이 관여하는 지능형 모빌리티로서 플래그십의 위상을 공고히 할 것”이라고 말했다.