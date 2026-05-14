“등초본 떼줘” “테니스장 예약해줘”···카톡에서 말 한마디면 OK~

‘AI 국민비서’에 음성인식 도입

카카오톡에서 음성 명령으로 증명서 발급과 시설 예약 등 각종 공공서비스를 이용할 수 있는 ‘인공지능(AI) 국민비서’ 서비스가 시작됐다.

행정안전부는 국민들이 일상적으로 사용하는 카카오톡 기반 ‘AI 국민비서’에 음성 인식 기능을 새롭게 도입했다고 14일 밝혔다.

‘AI 국민비서’는 민간 앱을 통해 공공서비스를 제공하는 서비스다. 현재 네이버와 카카오에서 약 100종의 전자증명서 신청·발급과 1200여개 공공 체육시설·회의실의 조회·예약을 시범적으로 서비스하고 있는데, 이번에 카카오톡의 AI 국민비서에 음성 기능을 새롭게 추가한 것이다.

행안부는 “이동통신(모바일) 기기 조작이나 텍스트 입력에 어려움을 겪는 고령층 등 디지털 취약 계층의 불편을 해소하고, 누구나 장벽 없이 행정 혜택을 누리는 AI 민주정부를 본격적으로 구현하기 위해 마련됐다”고 설명했다.

새로운 버전의 카카오톡을 내려받은 후 카카오 ‘AI 국민비서’ 대화창에서 별도의 텍스트 입력 없이 “주민등록등본 발급해줘”, “테니스장 예약해줘” 등과 같이 일상 언어로 음성 명령을 내리면 서비스가 즉시 실행된다.

공공서비스 특수성을 고려해 보안도 강화했다. 행안부는 국민의 민감한 개인 정보가 다뤄지는 만큼 카카오의 최신 AI 보안 기술인 ‘카나나 세이프가드’를 적용해 국민 누구나 해킹이나 개인정보 유출 걱정 없이 안심하고 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축했다고 설명했다.

윤호중 행안부 장관은 “카카오 ‘AI 국민비서’ 음성 기능 도입으로 디지털 취약 계층도 일상 속에서 보다 편리하게 행정서비스를 누릴 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.