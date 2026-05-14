“곧 종전”이라더니···러시아, 드론 800대 동원해 우크라이나 공격

러시아가 13일(현지시간) 800대가 넘는 무인기(드론)을 동원해 우크라이나 전역을 공격했다. ‘종전이 얼마 남지 않았다’는 발언이 러시아·미국에서 잇달아 나오는 가운데 양국 간 긴장은 오히려 고조되는 분위기다.

볼로미디르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 SNS에 “자정 이후 러시아는 최소 800대의 드론을 발사해 6명이 사망했다”며 “추가 드론이 계속 우크라이나 영공으로 진입하고 있다”고 적었다.

로이터통신 등에 따르면, 이날 러시아는 최소 8차례에 걸쳐 드론 공격을 감행했으며 일부 드론은 벨라루스 영공을 통해 진입한 것으로 파악됐다. 사망자 6명 외에 어린이를 포함한 부상자가 수십명에 달하는 것으로 알려졌다.

젤렌스키 대통령은 “러시아의 대규모 공격 중 하나가 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 시점에 이뤄졌다”며 “결코 우연이라 할 수 없다”고 비판했다.

이번 대규모 공격은 미국과 러시아에서 종전에 대한 언급이 잇따라 나온 직후 이뤄졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 베이징으로 떠나기 전 취재진에게 “우크라이나 전쟁의 끝이 매우 가까워졌다고 생각한다”고 말했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 지난 9일 전승절 기자회견에서 “전쟁이 마무리 단계에 접어들었다”고 말했다.

하지만 잇단 ‘종전 발언’과 달리 양국 간 긴장은 오히려 높아지고 있다. 양측은 미국 중재로 지난 9~11일 이뤄진 사흘간의 단기 휴전에 들어갔지만, 이 기간에도 교전은 계속됐고 이날 러시아의 대규모 드론 공격으로 상황은 한층 악화했다.

우크라이나는 불신의 메시지를 보내고 있다. 젤렌스키 대통령은 11일 “러시아는 전쟁을 끝낼 의사가 없다. 우리는 불행히도 새로운 공격에 대비하고 있다”고 비판했다. 우크라이나 내부에서는 자국에 대한 안전 보장이 빠진 종전안이 추진될 경우 러시아의 재공격을 막기 어렵다는 우려가 나오고 있다.