창간 80주년 경향신문

“곧 종전”이라더니···러시아, 드론 800대 동원해 우크라이나 공격

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

러시아가 13일 800대가 넘는 무인기을 동원해 우크라이나 전역을 공격했다.

젤렌스키 대통령은 "러시아의 대규모 공격 중 하나가 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 시점에 이뤄졌다"며 "결코 우연이라 할 수 없다"고 비판했다.

이번 대규모 공격은 미국과 러시아에서 종전에 대한 언급이 잇따라 나온 직후 이뤄졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“곧 종전”이라더니···러시아, 드론 800대 동원해 우크라이나 공격

입력 2026.05.14 09:06

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

13일(현지시간) 러시아가 우크라이나에 대규모 드론 공격을 감행한 가운데 수도 키이우 지하철역에 시민들이 대피해 있다. 키이우|로이터연합뉴스

13일(현지시간) 러시아가 우크라이나에 대규모 드론 공격을 감행한 가운데 수도 키이우 지하철역에 시민들이 대피해 있다. 키이우|로이터연합뉴스

러시아가 13일(현지시간) 800대가 넘는 무인기(드론)을 동원해 우크라이나 전역을 공격했다. ‘종전이 얼마 남지 않았다’는 발언이 러시아·미국에서 잇달아 나오는 가운데 양국 간 긴장은 오히려 고조되는 분위기다.

볼로미디르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 SNS에 “자정 이후 러시아는 최소 800대의 드론을 발사해 6명이 사망했다”며 “추가 드론이 계속 우크라이나 영공으로 진입하고 있다”고 적었다.

로이터통신 등에 따르면, 이날 러시아는 최소 8차례에 걸쳐 드론 공격을 감행했으며 일부 드론은 벨라루스 영공을 통해 진입한 것으로 파악됐다. 사망자 6명 외에 어린이를 포함한 부상자가 수십명에 달하는 것으로 알려졌다.

젤렌스키 대통령은 “러시아의 대규모 공격 중 하나가 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 시점에 이뤄졌다”며 “결코 우연이라 할 수 없다”고 비판했다.

이번 대규모 공격은 미국과 러시아에서 종전에 대한 언급이 잇따라 나온 직후 이뤄졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 베이징으로 떠나기 전 취재진에게 “우크라이나 전쟁의 끝이 매우 가까워졌다고 생각한다”고 말했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 지난 9일 전승절 기자회견에서 “전쟁이 마무리 단계에 접어들었다”고 말했다.

하지만 잇단 ‘종전 발언’과 달리 양국 간 긴장은 오히려 높아지고 있다. 양측은 미국 중재로 지난 9~11일 이뤄진 사흘간의 단기 휴전에 들어갔지만, 이 기간에도 교전은 계속됐고 이날 러시아의 대규모 드론 공격으로 상황은 한층 악화했다.

우크라이나는 불신의 메시지를 보내고 있다. 젤렌스키 대통령은 11일 “러시아는 전쟁을 끝낼 의사가 없다. 우리는 불행히도 새로운 공격에 대비하고 있다”고 비판했다. 우크라이나 내부에서는 자국에 대한 안전 보장이 빠진 종전안이 추진될 경우 러시아의 재공격을 막기 어렵다는 우려가 나오고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글