[속보]종합특검, 감사원·유병호 압수수색…‘대통령 관저 이전 위법 감사 의혹’

윤석열 정부의 대통령 집무실 및 관저 이전 과정에서 발생한 특혜 의혹 등을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사가 14일 감사원과 현직 감사원 간부 등을 상대로 강제수사에 나섰다.

특검은 이날 “대통령 집무실 및 관저 이전 사안에 대한 감사원의 감사 과정에서 위법행위가 있었는지를 수사하는 데 필요한 자료를 확보하기 위해 오늘 9시쯤부터 감사원 등 4곳에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다”고 밝혔다.

특검의 이날 압수수색 대상에는 유병호 감사위원 등 현직 감사원 간부 자택도 포함된 것으로 확인됐다.특검팀은 윤석열 정부 당시인 2022~2024년 감사원 감사에 문제가 있었다고 보고 수사를 진행 중이다.

앞서 감사원 운영쇄신 태스크포스(TF)는 지난해 12월 윤석열 정부 시절 실시된 감사에 대한 점검 결과를 발표하면서, 2023년 관저 공사 특혜 의혹 감사에서 ‘봐주기’가 있었다고 밝혔다. 감사원 TF는 2023년 3월 유병호 당시 사무총장(현 감사위원)이 관저 공사 의혹 감사 담당 과장을 호출해 인테리어 업체 21그램에 대한 대면이 아닌 서면 조사를 지시한 의혹은 사실이라고 했다. 다만 유 전 사무총장이 TF 조사에 불응해 서면조사를 지시한 이유는 파악하지 못했다.

한편 특검은 이 의혹과 관련해 이날 오전 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.