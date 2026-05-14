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본문 요약

곳곳에 흩어져 있는 일자리 정보를 한눈에 볼 수 있는 '인천일자리플랫폼'이 구축됐다.

인천시는 채용과 직업교육훈련 정보 등을 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 통합 일자리 서비스인 '인천일자리플랫폼'을 구축, 14일부터 운영에 들어간다고 밝혔다.

이날 공개한 인천일자리플랫폼의 가장 큰 특징은 생애주기별 맞춤형 정보 제공이다.

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흩어진 일자리 정보 한눈에···‘인천일자리플랫폼’ 공개

입력 2026.05.14 09:39

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천일자리플랫폼 화면. 인천시 제공

인천일자리플랫폼 화면. 인천시 제공

곳곳에 흩어져 있는 일자리 정보를 한눈에 볼 수 있는 ‘인천일자리플랫폼’이 구축됐다.

인천시는 채용과 직업교육훈련 정보 등을 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 통합 일자리 서비스인 ‘인천일자리플랫폼(www.incheon.go.kr/jobs)’을 구축, 14일부터 운영에 들어간다고 밝혔다.

이날 공개한 인천일자리플랫폼의 가장 큰 특징은 생애주기별 맞춤형 정보 제공이다. 개인과 기업, 창업자 등 사용자를 유형별로 분류했고, 대상도 청년과 여성, 중장년, 노인으로 구분했다. 또 취업준비와 구인·구직, 은퇴 등에 필요한 정보와 일자리상담, 교육훈련, 장려금 지원 등에 대한 조건을 검색하면 이에 맞는 채용정보와 지원사업 정보를 확인할 수 있다.

인천일자리플랫폼에는 약 30개 시스템을 연계했다. 고용노동부의 ‘고용24’와 기획재정부의 ‘잡알리오’, 인사혁신처의 ‘나라일터’ 등 공공 채용정보는 물론 사람인, 잡코리아 등 민간 채용 플랫폼 정보도 통합 제공한다.

또한 인천청년포털, 성장대로(인천소상공인종합지원포털), 비즈오케이(인천기업지원종합시스템), 각종 교육훈련기관 정보도 연계해 구직자와 기업이 다양한 지원사업과 교육 정보를 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

이 밖에 교육훈련 등 온라인 신청·접수와 개인 맞춤형 일자리 정보 추천, 구인기업과 채용행사를 지도 위에서 확인할 수 있는 ‘일자리 지도’, 필요한 정보만 모아 출력하는 맞춤형 일자리 리포트, 이력서 출력 기능 등 사용자의 편의성을 강화했다.

특히 기업은 채용정보를 직접 등록·관리할 수 있고, 일자리센터 등 지원기관은 업무 수행에 필요한 기능을 활용할 수 있어 신속하고 정확한 정보 제공이 가능해졌다.

하병필 인천시 행정부시장은 “새로 선보인 인천일자리플랫폼은 일자리와 함께 다양한 지원정책 정보까지 이용할 수 있어 일자리 창출과 지역경제 활성화에 도움이 될 것”이라고 말했다.

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