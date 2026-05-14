“신청도 소득기준도 없다”···충남도, 위기가구 지원 ‘그냥드림’ 전 시군 확대

푸드뱅크·푸드마켓 활용해 생필품 지원 상담·복지 연계 병행해 복지사각지대 발굴

충남도가 고물가와 경기 침체로 갑작스럽게 생계 위기에 놓인 도민 지원을 위해 ‘그냥드림’ 사업을 도내 전 시군으로 확대한다.

14일 도에 따르면 그냥드림 사업은 생계가 어려운 도민에게 별도의 소득 기준이나 사전 신청 없이 먹거리와 생필품을 지원하는 복지서비스다. 복지제도 접근이 어렵거나 사회적 편견 등으로 도움 요청을 망설이는 취약계층 지원을 목적으로 한다.

그냥드림 코너는 지역 푸드뱅크·푸드마켓 내 유휴공간에 마련됐으며 지원 대상자는 1인당 3~5개 품목을 2만원 한도 내에서 최대 3회 지원받을 수 있다.

특히 단순 물품 지원에 그치지 않고 상담과 복지자원 연계를 병행해 위기가구를 조기에 발굴하고 필요한 복지서비스로 연결하는 것이 특징이다.

도는 지난해 12월 계룡시를 시작으로 천안·논산·태안에서 시범사업을 운영해 왔다. 이를 통해 이용 도민 2173명 가운데 82명을 복지서비스와 연계하는 성과를 거뒀다.

올해는 사업 확대를 위해 지난 11일 금산군, 12일 보령시에 이어 오는 18일 홍성군과 아산시, 19일 공주시에 각각 코너를 개소할 예정이다.

이어 서산시와 당진시, 부여군, 서천군, 청양군, 예산군에서는 오는 9월부터 사업을 확대 운영한다.

도는 이번 사업 확대를 통해 지역 복지안전망을 강화하고 어려움을 겪는 도민 누구나 필요한 도움을 받을 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.

도 관계자는 “그냥드림 사업은 단순 지원을 넘어 위기가구를 발견하고 지역사회와 연결하는 복지 플랫폼”이라며 “앞으로도 복지사각지대 해소와 도민 삶의 질 향상을 위해 적극 추진하겠다”고 말했다.