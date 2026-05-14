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본문 요약

러시아·우크라이나 전쟁이 5년째로 접어들며 서방 동맹 내 갈등이 고조되는 가운데 북대서양조약기구 회원국이 국내총생산의 0.25%를 우크라이나 지원에 배정하자는 나토 수장의 제안이 나왔다.

폴리티코는 나토에서 모든 안건은 전체 회원국의 동의를 받아야 한다는 점을 들어 이 제안이 공식 채택될 가능성은 낮다고 내다봤다.

전쟁이 장기화하면서 우크라이나 지원과 관련한 나토 회원국들의 부담은 점차 커지고 있다.

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“GDP의 0.25% 우크라이나 지원하자” 나토 수장 제안···영·프는 ‘싸늘’

입력 2026.05.14 09:53

수정 2026.05.14 10:35

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  • 최민지 기자

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1430억달러 규모…채택 가능성 낮아

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 2022년 12월 미국 워싱턴의 미국 국회의사당 하원에서 열린 미국 의회 합동 회의에 참석하고 있다. 워싱턴|로이터연합뉴스

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 2022년 12월 미국 워싱턴의 미국 국회의사당 하원에서 열린 미국 의회 합동 회의에 참석하고 있다. 워싱턴|로이터연합뉴스

러시아·우크라이나 전쟁이 5년째로 접어들며 서방 동맹 내 갈등이 고조되는 가운데 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국이 국내총생산(GDP)의 0.25%를 우크라이나 지원에 배정하자는 나토 수장의 제안이 나왔다. 하지만 영국·프랑스 등 주요 회원국은 싸늘한 반응을 보이고 있다.

정치 전문 매체 폴리티코 유럽판은 13일(현지시간)은 마르크 뤼터 나토 사무총장이 지난달 말 비공개로 열린 나토 대사 회의에서 이 같은 내용의 제안을 내놨다고 보도했다.

이 제안이 받아들여질 경우 나토 회원국이 연간 우크라이나에 지원하는 규모는 지난해 450억달러에서 3배 이상 늘어난 1430억달러가 된다. 지원금은 무기 구매와 우크라이나 방산업체 투자, 미국산 무기 조달 등에 사용되고 있다.

폴리티코는 이 제안이 “일부 국가가 다른 국가보다 훨씬 많은 부담을 지고 있다는 불만을 반영한다”고 짚었다. 형평성과 관련한 회원국들의 불만을 잠재우기 위해 뤼터 총장이 GDP의 0.25%라는 제안을 내놓았다는 것이다. 독일의 싱크탱크 킬 연구소에 따르면 나토 회원국 중 노르웨이와 스웨덴, 덴마크 등 북유럽 국가들과 발트 3국, 네덜란드가 타 회원국과 비교해 GPD 대비 많은 지원을 우크라이나에 하고 있다.

하지만 영국, 프랑스를 비롯한 주요 회원국들의 반응은 회의적인 것으로 알려졌다. 폴리티코는 나토에서 모든 안건은 전체 회원국의 동의를 받아야 한다는 점을 들어 이 제안이 공식 채택될 가능성은 낮다고 내다봤다.

전쟁이 장기화하면서 우크라이나 지원과 관련한 나토 회원국들의 부담은 점차 커지고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 미국이 우크라이나 지원에 과도한 비용을 내고 있다며 줄이겠다는 입장이다. 지난해 하반기부터는 대규모 무상 지원 대신 나토 회원국이 미국산 무기를 구매해 우크라이나에 제공하는 방식으로 전환했다.

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