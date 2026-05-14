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본문 요약

인천시가 중동 전쟁 장기화로 어려움을 겪는 중소기업을 위해 2000억원 규모의 긴급 경영안정자금을 지원한다.

인천시는 중동 전쟁 여파에 따른 글로벌 공급망 불안과 경기 위축으로 경영난을 겪는 중소기업에 2000억원 규모의 2차 보전자금을 지원하기로 했다고 14일 밝혔다.

앞서 지난 3월 인천시는 중동사태로 직접 타격을 입은 수출·수입기업을 대상으로 500억원 규모의 '중동사태 관련 긴급 경영안정자금을 지원하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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중동 전쟁 장기화···인천시, 경영난 중소기업에 2000억 지원

입력 2026.05.14 10:09

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천시청. 인천시 제공

인천시청. 인천시 제공

인천시가 중동 전쟁 장기화로 어려움을 겪는 중소기업을 위해 2000억원 규모의 긴급 경영안정자금을 지원한다.

인천시는 중동 전쟁 여파에 따른 글로벌 공급망 불안과 경기 위축으로 경영난을 겪는 중소기업에 2000억원 규모의 2차 보전자금을 지원하기로 했다고 14일 밝혔다.

앞서 지난 3월 인천시는 중동사태로 직접 타격을 입은 수출·수입기업을 대상으로 500억원 규모의 ‘중동사태 관련 긴급 경영안정자금을 지원하고 있다.

2차 보전자금 지원사업은 금융기관에서 대출을 받을 0.5%에서 최대 2%포인트까지 대출이자 일부를 지원하는 방식이다. 지원 신청은 오는 19일부터 받는다.

신청은 인천시 중소기업 맞춤형 지원시스템인 ‘비즈오케이(BizOK·http://bizok.incheon.go.kr)’를 통해 온라인으로 할 수 있다.

인천시 관계자는 “중동전쟁 장기화와 세계 경기 둔화로 지역 기업들의 경영 불확실성이 커지고 있다”며 “지역 기업들의 생산과 고용을 축소하지 않도록 신속한 금융지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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