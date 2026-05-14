석가탄신일, 남이섬에서 열리는 ‘The Air House 2026’

23일~25일 3일간 진행

몰입형 라이프스타일 페스티벌 ‘The Air House 2026’이 오는 석가탄신일 연휴 강원도 춘천 남이섬에서 개최된다.

올해 에어하우스 페스티벌은 음악 공연과 DJ 셋을 비롯해 요가와 명상 등 웰니스 프로그램, 자연과 공간을 활용한 체험형 콘텐츠 등이 선보인다. 관람 중심이 아닌 참여를 기반으로 구성되어 관객이 직접 경험하고 교류할 수 있다.

석가탄신일 연휴 기간(23일부터 25일)에 맞춰 진행되는 만큼, 실제 스님을 초청해 삶과 마음에 대한 이야기를 직접 들어볼 수 있는 시간도 마련됐다. 또한 학창시절의 추억을 떠올리게 하는 운동회 프로그램도 진행된다. 참가자들은 팀을 이루어 다양한 게임과 액티비티에 참여하며 자연스럽게 교류하고, 페스티벌 현장에서 새로운 관계와 기억을 만들어갈 수 있다.

에어하우스 관계자는 “이번 페스티벌은 공기, 음악, 사람 사이에서 지금을 느끼고 그 순간을 사랑하는 경험을 전하고자 기획됐다”고 말했다.

The Air House 2026의 티켓은 KREAM과 Resident Advisor에서 구매할 수 있으며, 라인업 및 세부 프로그램은 공식 인스타그램 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.