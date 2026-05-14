‘패닉’ 김진표, 외조부 뜻 이어 문화재단 출범···첫 프로젝트는 ‘악필 대회’

가수 김진표가 외조부 고홍명 회장의 뜻을 이어 고홍명·함은숙 문화재단의 이사장 직을 맡게 됐다. 재단은 창작자 지원과 쓰기문화 확산에 나설 예정이다.

재단법인 고홍명·함은숙 문화재단은 지난 13일 서울돈화문국악당에서 출범 기념식을 열고 공식 활동의 시작을 알렸다. 고홍명·함은숙 문화재단은 한국빠이롯드만년필을 설립하고 평생을 한국 필기구 산업에 헌신해 온 고 고홍명 회장과 함은숙 사장의 뜻을 기리기 위해 설립된 공익 문화재단이다. 이번 재단 출범은 고 회장이 생전에 남긴 재단 설립 의지가 약 10년 만에 실현된 것이다.

재단은 창작자들이 자유롭게 창작하고 발표할 수 있는 환경을 조성하고, 대중에게 다양한 문화예술 경험을 제공할 계획이다. 이를 위해 다목적 창작·전시 공간 ‘스튜디오 고함’을 운영하며 ‘쓰기’를 중심으로 한 전시와 프로그램을 전개한다.

김진표는 고홍명 회장의 외손자로, 현재 한국파이롯트의 공동 대표를 맡고 있다. 그는 고 회장이 생전 아흔의 나이에 ‘기력이 떨어져서…’라며 손으로 써 내려간 마지막 일기장에서 감동을 발견했다고 한다. 이는 쓰기 문화를 진흥하는 재단의 방향성을 확립하는 계기가 됐다.

출범과 함께 첫 프로젝트인 ‘고함 악필 대회’ 수상작 전시회 ‘악필, 그 울림.’도 공개된다. ‘세상에 아름답지 않은 글씨는 없다’는 슬로건 아래 열린 이번 전시는 흔들리고 반듯하지 않은 글씨에 담긴 삶과 감정을 조명한다.

총상금 규모가 약 3000만원인 ‘고함 악필 대회’에는 약 2주간 총 7307점이 접수됐다. 김이나 작사가와 공병각 캘리그래피 작가가 심사했고, 총 26점이 선정됐다. 선정된 작품들은 서울 종로구 돈화문로 98 지하 1층 스튜디오 고함에서 약 두 달간 전시된다. 전시는 14일부터 일반 관람객에게 무료로 공개된다.

김진표 이사장은 “‘쓰는 것을 지지하는 재단’으로서 창작자 지원과 ‘쓰기’ 문화 확산을 위한 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.