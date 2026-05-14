“철원 고석정 꽃밭으로 유채꽃 보러 오세요”···15일 개장, 30일쯤 만개

강원 철원군은 지역의 대표적인 볼거리로 자리 잡은 ‘고석정 꽃밭’을 오는 15일부터 개장해 봄꽃이 질 때까지 운영한다고 14일 밝혔다.

철원군 동송읍 태봉로에 자리 잡은 ‘고석정 꽃밭’은 16㏊에 달한다.

축구장(0.714㏊) 23개와 맞먹는 규모다.

철원군은 올해 유채를 대표 봄꽃으로 선정해 파종을 마쳤으나 최근 새벽 시간대 이상 저온으로 인해 꽃이 피는 시기가 다소 늦어지고 있다.

이에 따라 철원군은 향후 꽃이 만개하기 전까지 방문객들이 무료로 입장할 수 있도록 개방하기로 했다.

이후 유채꽃이 만개하는 시점에 맞춰 유료 입장으로 전환할 계획이다.

지역경제 활성화를 위해 입장료는 전액 지역 화폐인 철원상품권으로 환급해 줄 예정이다.

고석정 꽃밭 부지는 10년 전까지 탱크 기동 훈련장 등으로 이용됐던 곳이다.

국방부로부터 넘겨받은 이 부지의 활용 방안을 놓고 고심을 거듭하던 철원군은 2016년부터 꽃밭을 만들기 시작해 해마다 그 규모를 넓혀갔다.

이후 꽃밭의 체계적인 관리와 수익 창출을 위해 2022년부터 입장료를 받고 있다.

김종석 철원군 시설관리사업소장은 “이들 말쯤 노란 유채꽃이 만개할 것으로 예상된다”라며 “방문객들이 안전하고 쾌적하게 관람할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.